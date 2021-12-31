Gençliğini harcadı

Lefkoşa’da 2020 yılı Kasım ayında gerçekleştirilen operasyonda 105 gram uyuşturucuyla yakalanan Burak Necipoğulları hakkındaki dava dün sonuçlandı. Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanık, 3 yıl 6 ay hapis cezasına mahkûm edildi.

Kararda sanığın daha önce de uyuşturucu suçundan 5 yıl hapse mahkum edildiği ancak ıslah olmadığı belirtildi.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, sanığın işlediği suçların ciddiyet ve yaygınlığına değindi. Aksun, yıllık faaliyet raporlarına göre uyuşturucunun ağır ceza mahkemelerinin gündemini en çok meşgul eden suçlardan olduğunun altını çizdi.

Aksun, sanığın uyuşturucu suçundan 5 yıl hapis cezası alıp ıslah olmamasını, uyuşturucunun azımsanmayacak miktarda oluşunu, para karşılığı ve kendi tüketimi için uyuşturucuyu başkasının teşvikiyle taşımasını aleyhine değerlendirdiklerini belirtti.

Başkan Fadıl Aksun, 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdıklarını açıkladı.