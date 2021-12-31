Yılbaşı cezaevinde

Suna ERDEN

Lefkoşa’da önceki akşam meydana gelen olayda önce kız arkadaşını darp eden, ardından kendisine ait aracı ateşe veren Abdurrahman Sert dün mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlının kız arkadaşına karşı defalara suç işlediği; 2019 yılı içerisinde tehdit ve ciddi darp suçlarından iki kez tutuklanarak teminata bağlandığı belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis, zanlının 29 Aralık 2021 tarihinde saat 17.30 sıralarında Lefkoşa'da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde kendisini aldattığını düşündüğü gerekçesi ile JA 003 plakalı araç içerisinde kız arkadaşı olan N.P.’nin (K-23) boğazını elleriyle sıkıp saçlarını çekip başına yumruk attığını söyledi. Polis, zanlının daha sonra araçtan inip kapısını açıp kız arkadaşının ayaklarına defalarca tekme atmak sureti ile ciddi bir şekilde darp ettiğini anlattı.

Polis memuru, zanlının olaya daha sonra kullanımında bulunan JA 003 plakalı Toyota marka aracı ateşe vererek yaktığını, esnada olay yerine giden polislere hitaben yüksek sesle bağırarak "Tutuklayın be beni ben yaktım" dediğini belirtti.

Polis, zanlının suçüstü hali gereği tutuklanarak merkez karakolu hücrelerine yerleştirildiğini ve N.P’nin Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne götürülerek gerekli vücut muayenesinin yapılmasının sağlandığını anlattı.

Olayı gören iki tanık ifadesi temin edildiğini belirten polis, zanlının daha önce de N.P’ye karşı defalarca suç işlediğini; 29 Temmuz 2019 tarihinde şiddet kullanma tehdidi, telefonda tacizlik suçlarından, 15 Kasım 2019 tarihinde ciddi darp suçundan dolayı teminata bağlanarak aleyhinde dosya tanzim edildiğini söyledi. Polis, zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkeme zanlının bir ayı aşmayacak bir şekilde cezaevine gönderilmesine emir verdi.

Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2021, 11:45