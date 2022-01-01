Hediyeler de dağıttı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, kurucu başkanı olduğu Bellapais Inner Wheel Kulübü’nün sponsor olduğu Next Generation Inner Wheel Kulübü’nün Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleriyle birlikte, “Yeni Yıl Dilek Ağacı” projesi kapsamında yaptığı okul ziyaretleri çerçevesinde Çağlayan Çocuk Yuvası’nı ziyaret ederek çocuklar için hazırlanan yeni yıl hediyelerini verdi.

Sibel Tatar yaptığı konuşmada, 4 yıldır her yılbaşı gerçekleştirdikleri çocuklar için “Dilek Ağacı” projesinin bu yıl da, Next Generation Inner Wheel Kulübü tarafından Çağlayan Çocuk Yuvası’nda gerçekleştiğini belirtti.

Dilek Ağacı Projesi ile çocuklara yeni yıl dileklerinin sorulduğunu ve bu dileklerinin gerçekleştirmesinin sağlandığını dile getiren Sibel Tatar, “Amacımız çocuklara yeni yıl neşesi yaşatmaktır” dedi.

Çocuklarla sohbet eden Sibel Tatar, “Yeni yılda hem eğlenelim hem de çalışalım” diyerek yeni yılı kutladı.

Yaşlıları unutmadı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret etti.

Açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, kurucu başkanı olduğu Bellapais Inner Wheel, Soli Güzelyurt Inner Wheel, Othello Mağusa Inner Wheel ve Başkent Lefkoşa Inner Wheel kulübü başkan ve üyeleri ile birlikte Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaretindeki konuşmasında, kendisinin sosyal medya aracılığı ile yaptığı çağrıyla Inner Wheel kulübü üyelerinin ve vatandaşların el emeğini katarak işlediği battaniye ile şallarla yaşlı ve bakıma muhtaç hastaları sevindirmenin mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Sibel Tatar, Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezi’nin duvarında gördüğü Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün yaşlılar için söylemiş olduğu “Bir milletin, yaşlı vatandaşlarına ve emeklilerine karşı tutumu, o milletin yaşama kudretinin en önemli kıstasıdır. Geçmişte çok güçlüyken, tüm gücüyle çalışmış olanlara karşı minnet hissi duymayan bir milletin, geleceğe güvenle bakmaya hakkı yoktur” sözünü okuyarak bu düşünceye katıldığını belirtti.

Sibel Tatar, 2022 yılının sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini temenni etmesinin ardından, Cumhurbaşkanlığı Sanat Danışmanı ve Opera Sanatçısı Laden İnce, yaşlılara müzik dinletisi sundu.

Güncelleme Tarihi: 01 Ocak 2022, 12:06