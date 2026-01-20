Hasta olan işe gitmesin

Suna ERDEN

Kıbrıs’ın her iki kesiminde grip, viral, solunum yolu enfeksiyonu gibi hastalıklarda ciddi artışlar yaşanıyor. Güney Kıbrıs’ta devlet ve özel hastanelerde yatılı tedavi görenlerin sayısında ciddi artışların olduğu ve 7 can kaybı yaşandığı belirtilirken, kuzeyde hem devlet, hem de özel hastanelere başvuruların arttığı görülüyor. Okullarda ve iş yerlerinde vakaların artması nedeniyle uzmanlar ‘hasta olanların’ evde istirahat etmesini öneriyor.

Hasta sayılarındaki artışı doğrulayan Dahiliye Uzmanı Dr. Sibel Siber de, grip, boğaz ağrısı gibi durumlarda doktora danışmadan antibiyotik kullanılmaması konusunda hastaları uyardı.

Siber, soğuk havalarda korunmanın ve bağışıklık sisteminin güçlü tutulmasının önemine dikkat çekti.

Siber tavsiyelerde bulundu

tv2020’de Gündem Özel programına telefon bağlantısıyla katılan Siber, son zamanlarda artış gösteren grip hastalıklarıyla ilgili önemli açıklamalar yaptı. Siber şunları söyledi:

“40 yıllık tecrübeme dayanarak şunu söyleyebilirim. Grip virüsü her Ocak ayında pik yapıyor. Bu virüsler çok küçük ve sürekli yenilendikleri için girip aşısı yüzde 100 korumayı sağlayamıyor. Çünkü aşılar bir önceki yılın virüsüne göre hazırlanıyor. Virüs her yıl şekil değiştirdiği için aşılar tam koruma sağlamıyor. Ancak direnci artırıyor, bu nedenle risk grubundakiler, kronik hastalar, çocuklar, yaşlılar mutlaka aşı yaptırmalıdır. Beslenmemize dikkat edersek, uykumuzu iyi alırsak vücut direnci artar.

Antibiyotiklerin virüslülere bir etkisi yok. Biz viral enfeksiyon başladıktan sonra ikinci bir enfeksiyon eklenirse antibiyotik öneririz.”

Bitkilerin tedavi edici özelliğine değinen Siber, “sıvı alımı artırılmalı, ılık çay ve doğal çaylar faydası olan çaylardır. Portakal, mandalina gibi C vitamini içeren bir beslenme şeklini benimsemeliyiz” dedi.

Vaka sayısı patladı

Eczacılar Birliği eski Başkanı Umut Öksüz ise, ülkede vaka sayısının patladığını, sağlık çalışanlarının yoğun şekilde görev yaptığını belirtti.

Öksüz, eczanelere ve nöbetçi eczanelere başvuran hastaların en çok grip, soğuk algınlığı, mide–bağırsak enfeksiyonları, sinüzit ve bronşit atakları ile Covid benzeri viral enfeksiyonlar şikâyetiyle geldiğini söyledi.

Öksüz, grip ve soğuk algınlığında bol sıvı tüketilmesini, istirahat edilmesini ve gereksiz antibiyotik kullanımından kaçınılmasını önerdi. Öksüz, mide–bağırsak enfeksiyonlarında sıvı takviyesi ve probiyotik kullanımının önemine dikkat çekerken, özellikle çocuklar ve yaşlıların korunması gerektiğini vurguladı.

Sinüzit ve bronşit ataklarında burun yıkamanın ve sigara dumanından uzak durmanın önemine işaret eden Öksüz, Covid benzeri viral enfeksiyonlarda ise maske kullanımı önerdi.

Öksüz, vatandaşları belirtilen önlemlere uymaya ve gereksiz ilaç kullanımından kaçınmaya çağırdı.