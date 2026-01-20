banner564

Hasta olan işe gitmesin

Havaların soğumasıyla birlikte grip, viral, solunum yolu enfeksiyonu gibi hastalıklarda ciddi artışlar yaşanıyor

Suna ERDEN

Kıbrıs’ın her iki kesiminde grip, viral, solunum yolu enfeksiyonu gibi hastalıklarda ciddi artışlar yaşanıyor. Güney Kıbrıs’ta devlet ve özel hastanelerde yatılı tedavi görenlerin sayısında ciddi artışların olduğu ve 7 can kaybı yaşandığı belirtilirken, kuzeyde hem devlet, hem de özel hastanelere başvuruların arttığı görülüyor. Okullarda ve iş yerlerinde vakaların artması nedeniyle uzmanlar ‘hasta olanların’ evde istirahat etmesini öneriyor.

Hasta sayılarındaki artışı doğrulayan Dahiliye Uzmanı Dr. Sibel Siber de, grip, boğaz ağrısı gibi durumlarda doktora danışmadan antibiyotik kullanılmaması konusunda hastaları uyardı.

Siber, soğuk havalarda korunmanın ve bağışıklık sisteminin güçlü tutulmasının önemine dikkat çekti.

Siber tavsiyelerde bulundu

tv2020’de Gündem Özel programına telefon bağlantısıyla katılan Siber, son zamanlarda artış gösteren grip hastalıklarıyla ilgili önemli açıklamalar yaptı. Siber şunları söyledi:

“40 yıllık tecrübeme dayanarak şunu söyleyebilirim. Grip virüsü her Ocak ayında pik yapıyor. Bu virüsler çok küçük ve sürekli yenilendikleri için girip aşısı yüzde 100 korumayı sağlayamıyor. Çünkü aşılar bir önceki yılın virüsüne göre hazırlanıyor. Virüs her yıl şekil değiştirdiği için aşılar tam koruma sağlamıyor. Ancak direnci artırıyor, bu nedenle risk grubundakiler, kronik hastalar, çocuklar, yaşlılar mutlaka aşı yaptırmalıdır. Beslenmemize dikkat edersek, uykumuzu iyi alırsak vücut direnci artar.

Antibiyotiklerin virüslülere bir etkisi yok. Biz viral enfeksiyon başladıktan sonra ikinci bir enfeksiyon eklenirse antibiyotik öneririz.”

Bitkilerin tedavi edici özelliğine değinen Siber, “sıvı alımı artırılmalı, ılık çay ve doğal çaylar faydası olan çaylardır. Portakal, mandalina gibi C vitamini içeren bir beslenme şeklini benimsemeliyiz” dedi.

Vaka sayısı patladı

Eczacılar Birliği eski Başkanı Umut Öksüz ise, ülkede vaka sayısının patladığını, sağlık çalışanlarının yoğun şekilde görev yaptığını belirtti.

Öksüz, eczanelere ve nöbetçi eczanelere başvuran hastaların en çok grip, soğuk algınlığı, mide–bağırsak enfeksiyonları, sinüzit ve bronşit atakları ile Covid benzeri viral enfeksiyonlar şikâyetiyle geldiğini söyledi.

Öksüz, grip ve soğuk algınlığında bol sıvı tüketilmesini, istirahat edilmesini ve gereksiz antibiyotik kullanımından kaçınılmasını önerdi. Öksüz, mide–bağırsak enfeksiyonlarında sıvı takviyesi ve probiyotik kullanımının önemine dikkat çekerken, özellikle çocuklar ve yaşlıların korunması gerektiğini vurguladı.

Sinüzit ve bronşit ataklarında burun yıkamanın ve sigara dumanından uzak durmanın önemine işaret eden Öksüz, Covid benzeri viral enfeksiyonlarda ise maske kullanımı önerdi.

Öksüz, vatandaşları belirtilen önlemlere uymaya ve gereksiz ilaç kullanımından kaçınmaya çağırdı. 

YORUMLAR
serdar diken
serdar diken - 3 saat Önce

gerçekten dahiyane bir fikir; "Hasta olan işe gitmesin" miş. Özelde gitmeyenlerin başına ne gelir bilir misiniz?

Doğru Söz
Doğru Söz - 39 dakika Önce

Hasta olan kamuya açık olan yerde maske takmalı. Takmayana ceza kesilmeli.

Doğru Söz
Doğru Söz @Doğru Söz - 30 dakika Önce

Tabii önce bulaşıcı hastalıkları yaymamak için azami gayret göstermeyene ceza verili diye net yasalar çıkarılmalı.

Doğru Söz
Doğru Söz - 32 dakika Önce

Ben kamu görevlisi iken Hüseyin Ozgürgün başbakan iken bir genelge gelmişti. Rezil bir genelge idi. Diyordu ki bazı devlet çalışanları hasta olmadıği halde rapor alıyor. Amirleri bunları takip etsin. Yalan olanlar hakkında disiplin işlemi yapsın. Bu çözüm müzdü. Hepimiz acizliğine ve sahte yönetimine lânet okumuştuk. Adam doktorlara sahte rapor vermeyin diyemedi.
Bulnarla olmuyor. İnsanımız bozuk. Bozukların iktidarı egemen. Ama bunlar daha iyi günler.

Doğru Söz
Doğru Söz - 12 dakika Önce

Bu ülkede pandemi döneminde kovit olduğunu fazla mesayi uğruna gizleyenler vardı. Yine hatırlarım pandemi hastahanesi yapılırkenku baş usta da Bas hekime bulaştırmıştı. Adam ben işlemezsem çocuklarım aç kalir demuşti. O yüzden gizledim dedi. E kim suçlu diyebilur ki bu adama Diyeni da ... Ha her çalışan hastayı Çindeki gibi devlet ödese elbette kimse hasta halde çalışmak istemez. ( ek mesayi haramileri hariç!)

Hasan tulli
Hasan tulli - 49 saniye Önce

Devlet memurlari keyfi is yapiyorlar.Bugun git yarin gelme derler

