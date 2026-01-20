Yazıklar olsun

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da işlettiği kasap dükkânında ve aracında yaklaşık 2 ton kaçak et bulunan M.K.’nin, sağlık kurallarını hiçe saydığı iddia edildi. M.K. dün mahkemeye çıkarılırken, duruşmada soruşturmanın ayrıntıları aktarıldı.

Mahkemede; Gazimağusa Belediyesi zabıta ekiplerinin de katılımıyla zanlının kasap dükkânında yapılan aramada, ölü olarak kesilmiş bir kuzu ile sağlıksız şekilde kesilmiş 2 hayvan bulunduğu belirtildi.

Meselenin olgularını mahkemeye aktaran polis çavuşu Mahir Türe; 15 Ocak günü saat 20.30 sıralarında Gazimağusa’da, zanlının kullanımındaki buzluklu Vito kamyon aracın durdurulduğunu söyledi.

Yapılan aramada, 24 karton ve 24 poşet içerisinde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi menşeli toplam bir ton 160 kilo kuzu ve dana eti ele geçirildiğini açıkladı.

Polis, saat 21.00 sıralarında zanlının kasap dükkânında da arama yapıldığını, Gazimağusa Belediyesi’nden bir yıl önce sirkat edilen 3 adet et mühürleme aletinin de bulunduğunu mahkemeye aktardı.

Zanlının 16 Ocak’ta mahkemeye çıkarılarak hakkında 3 gün tutukluluk emri temin edildiğini anımsatan polis, bu süre zarfında, Gazimağusa Belediyesi zabıta ekipleriyle beraber zanlının kasap dükkanının kontrol edildiğini ve bir adet ölü olarak kesilmiş kuzunun yanı sıra; sağlıksız şekilde, 2 adet kesilmiş hayvan, 249 kilo kıyma, 337 kilo dana eti, 17 kilo yağ ve 16 kilo kelle ve ciğer bulunduğunu mahkemeye aktardı.

Soruşturmanın sürdüğünü bildiren polis, mahkemeden ek süre talep etti.

Mahkeme; zanlının 4 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

