İkisi de tutuklandı

Gazimağusa’da önceki gün ilginç bir olay yaşandı. Bir askeri bölük içerisine kaçak olarak giren 40 yaşındaki A.B. ile 25 yaşındaki kadın Y.H., kendilerini yakalayan askerlere hakaret etti. Polise teslim edilen zanlılar dün teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Cafer Erenköylü; zanlıların 18 Ocak’ta bir askeri bölük içerisine kaçak olarak girerek, birince derece askeri yasak bölgeyi ihlal suçunu işlediklerini açıkladı. Zanlıların, tespit edilmesinin akabinde askerlere küfrettiğini de bildiren Erenköylü, soruşturmanın tamamlandığını bildirdi ve zanlıların teminata bağlanmasını talep etti. Mahkeme; zanlıların, 60’ar bin TL nakdi kefalet ödemesi ve KKTC vatandaşı birer kefilin, birer milyon TL’lik şahsi kefaletleri şartıyla davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılmasına emir verdi.

