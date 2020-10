Hasta olup  ölüyorlar

Suna ERDEN



Ülkede bir süreden beri yaşanan susuzluk sadece insanların değil, hayvanların da sağlığını kötü yönde etkiledi.

Hayvan yetiştiricileri, tatlı su bulamadıkları için ineklere ve kuzulara tuzlu kuyu suyu içirmek zorunda kaldı.

Ancak tuzlu su içen hayvanlardan bazıları hastalanıp, telef oldu, çoğunda ise süt verimi düştü. Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, tüm ülkede su kıtlığı yaşandığını, bu durumun insan sağlığının yanında hayvan sağlığını da olumsuz yönde etkilediğini söyledi.

Diyalog’a konuşan Naimoğulları, birkaç ay önce Türkiye’den gelen suyu tonu 4 buçuk liradan alıp kullandıklarını ancak bir süredir borularda oluşan arızadan dolayı ülkeye su akmadığını ifade etti. Naimoğulları, hayvanlarına tatlı su içirmek için tankerlerde almak istediklerini, ancak tonu 10 liraya dahi su bulamadıklarını dile getirdi.

Birlik Başkanı, bu nedenle hayvanlarına tuzlu ve acı su içirmek zorunda kaldıklarını ifade ederek, “Koyunların, ineklerin, kuzuların çoğu hasta oldu. Et kalitesi düştü, süt verimi azaldı. Ayrıca yeni doğan buzağılar tuzlu sudan dolayı ishal oldu. Onlarca buzağı hastalanarak, telef oldu” dedi.

Acilen su bekliyoruz



Naimoğulları, su kıtlığının daha uzun sürmesi halinde sorunların katlanarak büyüyeceğini dile getirdi. Birlik Başkanı Naimoğulları, şöyle devam etti: Türkiye’den acilen su bekliyoruz.Suyun en kısa zamanda gelmesi hem insan hem de hayvan sağlığı açısından çok önemli. Eğer süreç biraz daha uzarsa üretimin her alanında büyük bir sorun yaşanır. Ama hayvanlar canlıdır ve onlarda insanlar gibi tatlı suya muhtaçtır. Umut ediyoruz su en kısa zamanda gelir.”

Süte zam talebi

Susuzlukla uğraşan üreticinin bir de döviz artışından dolayı mağdur olduğunu ifade eden Naimoğulları, yem ve hammadde fiyatlarında yüzde 40 artış olduğunu ancak süt fiyatlarının geçen ocak ayından beri aynı kalmaya devam ettiğini söyledi.

Başkan Naimoğulları, şu anda litresi 2 buçuk lira olan inek sütünün 3 buçuk lira, 6 buçuk lira olan koyun sütünün 8 buçuk lira ve 3 lira olan keçi sütünün ise 6 liraya çıkmasını istediklerini belirtti. Naimoğulları, zam talebi konusunda Tarım Bakanlığı’na talepte bulunduklarını ifade etti.

Birlik Başkanı Naimoğulları, “Hükümete talepte bulunduk ancak onlar her şeyi seçim sonrasına bıraktı. Şimdi zam yapıp, oy kaybetmek istemiyorlar. Önümüzdeki Salı günü talebimize cevap almazsak, gerekli tepkiyi ortaya koyacağız” dedi.

Marketlerde küçük su şişesinin dahi 2 liradan satıldığını, pandemi dönemi sonrası her kesimin ürünlere zam yaptığını ifade eden Mustafa Naimoğulları, “Yem fiyatı arttı. Girdi maliyetleri çoğaldı ancak süt fiyatları hep aynı kaldı. Güneyde bir litre süt 5 buçuk lira iken, bizde 2 buçuk lira. Her şeyin bedelini hayvancı mı ödeyecek. Biz bunu kabul etmiyoruz” şeklinde konuştu.

Otellerin kapanması darbe oldu

Birlik Başkanı Naimoğulları, üreticinin bir litre süt ile bir buçuk kilo yem alabilmesi gerektiğini ifade ederek, “Bir buçuk kilo yem 2 lira 30 kuruş, bir litre süt 2 buçuk lira. Peki biz bu dengeyi nasıl sağlayacağız. Nasıl kazanacağız, maliyetlerimizi karşılayacağız” diye sordu.

Naimoğulları, ayrıca turizm sektörünün kapalı olmasından dolayı da büyük bir darbe yediklerini söyledi. Naimoğulları, “Oteller kapandı bu bizim için çok büyük bir darbe oldu. Yerli ürünlerin tüketilmesi noktasında çok sıkıntı yarattı” dedi.

Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2020, 10:18