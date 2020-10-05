Bir an önce bitmeli

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Girne- Alsancak yolundaki çalışmaların son günlerde yavaşlaması endişe yarattı

Bir an önce bitmeli
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Ömer KADİROĞLU

   Girne-Alsancak çift yol çalışmalarının son günlerde yavaşlaması, bölge halkını endişeye düşürdü. Diyalog’a ulaşan vatandaşlar, ilk günlerde çok hızlı ilerleyen yol yapım çalışmalarının son zamanlarda yavaşlamasına anlam veremediklerini söyledi. Vatandaşlar “okulların açıldığı bir dönemde trafiğin çok sıkıştığı bu yolun bir an önce bitirilmesini istiyoruz” dedi.
   Diyalog muhabirinin görüşlerine başvurduğu müteahhit Hüseyin Tüfekçi ise çalışmaların eski hızıyla devam etmediğini doğruladı. Tüfekçi “Bazı işlerin hızla ilerleyebilmesi için Karayolları Müdürlüğünün onayına ve kaynağa ihtiyaç vardır. Onlardan onay bekliyoruz” dedi.
   Yol çalışmalarının planlanandan tarihten önce bitirilmesi için geceli gündüzlü çalıştıklarını vurgulayan Tüfekçi “Yağışlar bastırmadan ilerleyebilirsek bölge halkı eziyetten kurtulacak” şeklinde konuştu.

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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