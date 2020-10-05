Vatandaş sadece seyretti

Onur ULAĞ

Lefkoşa’da Pazar günleri kurulan açık pazarda sebze ve meyve fiyatlarının yüksekliği dikkat çekti. En fazla da incir fiyatları tepki gördü. Mevsimin son incirleri pazarda 10 ile 20 lira arasında değişen fiyatlarla satıldı. Vatandaşlar “bu fiyata incir yenmez” diyerek uzak durdu.

Sofraların sevilen yiyeceklerinden sarı fasulyenin kilosu ise 25 liradan satıldı. Vatandaşlar “fasulyeye bakıyoruz ama alamıyoruz” dedi.

Pazarda dünkü fiyatlar şöyleydi:

Sarı fasulye: 25 TL

Domates: 6,50 TL

Salatalık: 6,50 TL

Erik: 20 TL

Üzüm: 15 TL

Limon: 7 TL

İncir: 10 TL-25 TL

Guafa: 15 TL



Cherry domates: 10 TLPatates: 2 TLSoğan: 2,50 TLKavun: 4 TLBeyaz fasulye: 22 TLTaze fasulye: 13 TLNar: 5 TLBamya: 5 TLHavuç: 5 TL