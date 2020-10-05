Vatandaş sadece seyretti

banner453

Mevsimin son incirleri açık pazarda 10 ile 20 lira arasında satıldı

Vatandaş sadece seyretti
banner432
banner480

Onur ULAĞ

  Lefkoşa’da Pazar günleri kurulan açık pazarda sebze ve meyve fiyatlarının yüksekliği dikkat çekti. En fazla da incir fiyatları tepki gördü. Mevsimin son incirleri pazarda 10 ile 20 lira arasında değişen fiyatlarla satıldı. Vatandaşlar “bu fiyata incir yenmez” diyerek uzak durdu.
  Sofraların sevilen yiyeceklerinden sarı fasulyenin kilosu ise 25 liradan satıldı. Vatandaşlar “fasulyeye bakıyoruz ama alamıyoruz” dedi.

Pazarda dünkü fiyatlar şöyleydi:

Sarı fasulye: 25 TL
Domates: 6,50 TL
Salatalık: 6,50 TL
Erik: 20 TL
Üzüm: 15 TL
Limon: 7 TL
İncir: 10 TL-25 TL
Guafa: 15 TL

banner477
Cherry domates: 10 TL
Patates: 2 TL
Soğan: 2,50 TL
Kavun: 4 TL
Beyaz fasulye: 22 TL
Taze fasulye: 13 TL
Nar: 5 TL
Bamya: 5 TL
Havuç: 5 TL

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

banner478
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
15 belgeselde yer aldı
15 belgeselde yer aldı
  1. KIBRIS

banner471

banner459

banner473

banner460