Suna ERDEN

Kıbrıs’ın en güzel köylerinden biri olan Görneç’te 1934 yılında dünyaya gelen, Kalavaç’ın eski muhtarı Ömer Meraklı’nın annesi Tomris Cemaliye Meraklı (83) hayata veda etti.

Evlendikten sonra Kalavaç köyüne yerleşen Meraklı, 9 çocuk sahibiydi. Tüm hayatını çocuklarına adayan Meraklı, bağ bahçe işleriyle uğraşıyordu.

Kalavaç’ın simgesi haline gelen ve herkes tarafından çok sevilen Tomris Cemaliye Meraklı, Kıbrıs Türk kültürünün dünyaya tanıtılmasına katkıda bulundu.

Meraklı, BBC ve TRT tarafından çekilen ve Avrupa, Azerbaycan, Kırgızistan, Türkmenistan gibi birçok ülkeye yayımlanan 15 belgeselde yer aldı.

9 çocuk annesiydi

Tarihi birçok olaya tanık olan Tomris Cemaliye Meraklı, 1963, 1974 olaylarında diğer birçok Kıbrıslı Türk gibi yaşam mücadelesi verdi. Büyük zorluklarla 9 çocuğuna bakıp büyüten Meraklı, 30’u aşkın torun sahibi de oldu.

Kalavaç köyünde herkesin derdini dinleyen, yardımsever ve fedakar kişiliğiyle tanınan Meraklı, yaşamı boyunca çalışmayı bırakmadı. Bahçe işleri ile uğraşan, hormonsuz sebze yetiştiren Meraklı, ailesinin sağlıklı beslenebilmesi için de çabaladı.

Tedavi görüyordu



Ancak yıllara meydan okuyan Tomris Cemaliye Meraklı, geçtiğimiz eylül ayında rahatsızlanarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Meraklı, 20 Eylül’den beri tedavi gördüğü hastanede önceki gece yaşama veda etti.Meraklı’nın ölümü Kalavaç köyünü ve sevenlerini yasa boğdu.



Ömer Meraklı: Annem artık yok

Kalavaç köyünün eski muhtarı Ömer Meraklı annesinin ölümünü sosyal medya hesabından duyurdu. Ömer Meraklı, “Kıbrıs Türk kültürünü yaşam şeklini canlı canlı yaşayan, birçok yabancı TV belgeselleriyle tanıtan anam artık yok” ifadelerini kullandı.

Akçagil: Simge bir isimdi

Görneç Muhtarı Nevzat Akçagil de üzüntüsünü sosyal medya hesabından aktardı.

Akçagil mesajında şunları belirtti: "Doğum ve ölüm arasına yani; 83 yıllık hayatına çok değerler katan Kalavaç köyü sakini aynı zamanda dünürümüz, aynı zaman da Görneç köyümüzde ve bölgemizde çok sevilen-sayılan ülkemiz de simge olmuş, çok iyi kalpli koca bir çınar Tomris Meraklı melek olup aramızdan ayrıldı. Kendisine Allah’tan rahmet, evlatlarına, torunlarına ve onu tanıyan eş dost ve akrabalarına, sevenlerine başsağlığı dilerim.”

Toprağa verildi

Geride koca bir aile ve birçok güzel anı bırakarak hayata veda eden Tomris Cemaliye Meraklı'nın cenazesi dün öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kalavaç Kabristanlığına defnedildi.