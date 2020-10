‘Hayatımın en mutlu anı’

Hüseyin ÇİÇEK

Kapalı Maraş’ın sahil şeridi ile Demokrasi Caddesi’nin ziyarete açılmasının ardından Maraş kökenli Rumlar 1974’ten önce yaşadıkları yerleri görmek için bölgeye gidiyor.

Maraş’ın eski sakini ünlü Lordos ailesinden Dimitris Lordos’un ardından dün de Zoe Paschalidou Demetriou ile oğlu Andreas Demetriou bölgeye gitti.

Maraş’ın açılmayan kısımda kaldığı için ailelerine ait ev ve dükkânı uzaktan görme imkânı bulan anne-oğul duygulu anlar yaşadı.

Demetrio ailesinin dünkü Maraş ziyaretine, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu da eşlik etti.

Diyalog muhabirine duygularını aktaran Zoe Paschalidou Demetriou, oldukça sevinçli ve heyecanlı olduğunu söyledi. Oğlu Andreas Demetriou ise yılardır Maraş’ın hayalini kurduğunu ifade etti. Hasipoğlu da Kapalı Maraş’ın bazı kısımlarının açılmasının Kıbrıs meselesinde bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

Heyecanlı ve sevinçliyim

Maraş’tan ayrıldığında gittiklerinde henüz çocuk yaşta olduğunu ve her zaman bölgenin hasretini çektiğini belirten Zoe Paschalidou Demetriou “Çok heyecanlı bir o kadar da sevinçliyim” şeklinde konuştu. Kapalı Maraş’ın yeniden hizmete girmesi durumunda, geri döneceği ile ilgili şu an için kararsız olduğunu belirten Demetriou, “Her şey o kadar hızlı gelişti ki, hayalini kurarken, bir anda ev ve dükkanımın bulunduğu yere geri geldim, şu an için ev ve dükkanımın geleceği hakkında bir karar veremiyorum” dedi.

Maraş’ı dinleyerek büyüdüm

Andreas Demetriou ise yılardır anne ve ninesinden, Kapalı Maraş’ı hep dinlediğini ve dinlediği anılarla neredeyse burada yaşadığını ifade etti. Anılarında canlandırdığı bölgede olmaktan büyük mutluluk duyduğunu aktaran Andreas Demetriou, atılan bu adımı olumlu karşıladığını ifade etti.

Hasipoğlu: Dönüm noktası

Kıbrıslı Rum ailenin ziyareti sırasında Kapalı Maraş’ta bulunan UBP Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, Kapalı Maraş’ın bazı kısımlarının açılmasının Kıbrıs meselesinde bir dönüm noktası olduğunu söyledi. Hasipoğlu, önce anlaşma olacak da sonra Maraş açılacak anlayışının artık terk edildiğini söyledi. Maraş açılımı ile Kıbrıs meselesinin yeni bir boyut kazandığını ifade eden Hasipoğlu, aynı zamanda ekonomi ve turizm açısından da büyük getirisi olacağını ifade etti.

KKTC’nin uluslararası anlamda görünürlüğünün oluşması anlamında da Maraş açılımının önemli bir adım olduğunu vurgulayan Hasipoğlu, Kıbrıslı Rum ve yabancıların bölgeye yatırım yapacaklarına inandığını kaydetti.