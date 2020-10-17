Denetim sonuçları açıklandı

Tarım Dairesi’nin bu haftaki ithal ve yerli üretim gıda denetimlerinde, ikisi ithal, ikisi de yerli toplam dört üründe limit üstü bitki koruma ürünü saptandı.

Tarım Dairesi, 9-16 Ekim arasında yaptığı ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

Buna göre; denetlenen 43 ithal ürün numunesinden 41’inin temiz olduğu tespit edildi; 2 üründe limit üstü bitki koruma ürünü bulundu.

Bu ürünlerin Onbaşı LTD’ye ait sultani üzüm ve Bekir Cura’ya ait Starking türü elma olduğu ve ürünlerin firmanın isteği üzerine menşeine iade edileceği açıklandı.

Öte yandan yapılan analizlerde, yerli ürünlerden 29 numuneden 27’si temiz çıkarken 2 üründe limit üstü bitki koruma ürünü bulundu. Limit üstü bitki koruma ürünü saptanan Bostancı’da Mustafa Gürsoy’a ve Fahri Darbaz’a ait narların hasadı ertelendi.