Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Dünya Kadın Çiftçiler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, dünya gıda üretiminin yarısından fazlasını kadın çiftçilerin gerçekleştirdiğini belirtti.

Oğuz, kadın çiftçilerin, “günümüzün ve geleceğin en stratejik sektörlerinden biri olan tarım sektörünün önde gelen yapı taşlarından biri olduğunu”, sadece tarım sektöründe değil, hayatın her alanında aktif bir şekilde yer aldığını kaydetti.

Bakanlık olarak, kadın çiftçilerin, üretimin çeşitli alanlarında girişimcilik ruhuyla ortaya koyacakları projelere, her zaman destek vermeye hazır olduklarını kaydeden Oğuz, kadınların tarımda ve tarımsal sanayide daha çok yer almalarının, sektöre olumlu bir ivme katacağına inanç belirtti.

Oğuz, “Üretimin her alanında yer alan, tarlasında, bahçesinde döktüğü alın teriyle tarım sektörüne ve ekonomiye katkı koyan, sürdürülebilir bir tarım politikasının uygulanmasında önemli bir yere sahip olan kadın çiftçilerin Dünya Kadın Çiftçiler Günü’nü kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Oğuz, ülkede sağlıklı ve sürdürülebilir gıda politikasını hayata geçirerek, arpanın, buğdayın, patatesin tarlada, narenciyenin dalında kalmaması için çalıştıklarını ifade etti.

“Pandemi nedeniyle elimizdeki kısıtlı imkanlar çerçevesinde, teknolojik imkanlarla üretimin yapılması için üreticiyi teşvik ediyor, destekliyoruz” diyen Oğuz, üreticinin zararını karşılamak için Genel Tarım Sigorta Fonu’nun kapsamını geliştirdiklerini kaydetti.