‘Belgelerle konuşun’

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) Başkanı Seran Aysal, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Ersan Saner’in pandemi hastanesine yönelik KTMMOB’in “yardımcı olmadığı ve kendi organları içinde davalaşma noktasına giderek, bu icraat ülkede yapılamaz noktasına doğru gittiği” yönündeki ifadelerini eleştirdi. Aysal, UBP yetkililerini iddialarını bilgi ve belgeye dayandırmaya davet etti.

Aysal, birlik organları içerisinde herhangi bir davalaşma ve/veya davalaşma noktasına gidecek bir hususun olmadığını kaydetti.

Aysal yaptığı açıklamada, “Seçim süresince verilen beyanlarda KTMMOB’nin isminin kullanılması ve ısrarla seçim tartışmalarına çekilmek istenmesinin nedeni tarafımızdan anlaşılamamıştır. Kamuoyuna verilen bilgilerin gerçekle bağdaşmadığı yönünde yaptığımız uyarılar sonrası bazı düzeltmeler yapılmış olmasına rağmen, Ulusal Birlik Partilisi yetkilisi olduğunu iddia eden bazı kişiler tarafından farklı mecralarda benzer yazıları ve söylemleri devam ediyor. Bu, yönetsel zafiyet gösterenlerin eksikliklerini örtmek amaçlıdır. Bu kişilerin halen TV programlarına çıkarak kendisini seçen halkımıza yanlış bilgiler vermelerini şiddetle kınıyoruz” ifadelerini kullandı.

Aysal, KTMMOB üyesi olan Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Ersan Saner’in birliği kast ederek sarf ettiği söylemleri sonrasında, kamuoyunu doğru bilgilendirme, konuya açıklık getirme ve yaratılmak istenen algıya bir son verme ihtiyacının gündeme geldiğini ifade etti.

Aysal, UBP yetkililerini iddialarını bilgi ve belgeye dayandırmaya davet etti.