İlk hazırlık maçı bugün

Futbolun içindeki belirsizlik devam ederken Doğan Türk Birliği ile Lefke karşı karşıya geliyor

İlk hazırlık maçı bugün
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Beyzade ÜNALMIŞ
K-Pet Süper Lig’in iki temsilcisi Doğan Türk Birliği ve Lefke takımları bugün saat 16.00’da Pia Bella sahasında hazırlık karşılaşmasında bir araya geliyor. 
1 Ekim sonrası izin verilen antrenmanlar sonrasında takımlar hazırlıklarını sürdürürken bu dönem içindeki ilk hazırlık maçı da bugün oynanacak.
Futbolun içindeki belirsizliğe rağmen iki takım hazırlıklarını devam ettirirken, geldikleri son durumu görme adına bugün yapacakları hazırlık maçı ile de ilk karşılaşmalarını yapmış olacaklar.
 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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