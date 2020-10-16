Lefkoşa’da 21 Ağustos 2020 tarihinde Mehmet Dikmen’in üzerinde bulunan 150 gram uyuşturucu ile ilgili aranan Pembe Kamkam, kaçak bir şekilde ülkeye giriş yaparken yakalandı.

Zanlı dün tutuklama talebi ile mahkemeye çıkarıldı. Soruşturmayı yapan polis, Lefkoşa’nın Çağlayan bölgesinde 21 Ağustos 2020 tarihinde Mehmet Dikmen’in tasarrufunda 150 gram ağırlığında sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu madde bulunduğunu anımsattı. Polis, tutuklanan Dikmen’in ifadesinde uyuşturucu maddeyi zanlı Pembe Kamkam’dan aldığını itiraf ettiğini belirtti. Polis, Kamkam’ın Ağustos ayından beri aranan şahıs ilan edildiğini kaydetti.

Polis memuru, zanlı Kamkam’ın önceki gün yasal olmayan yollardan Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye giriş yaparken tutuklandığını belirtti. Zanlının gözaltına alındığını, hakkında soruşturma başlatıldığını kaydeden polis, ilk etapta bir gün süre ile tutukluluk talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.

Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2020, 10:41