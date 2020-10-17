175 tablet 44 orta eğitim okuluna dağıtılmaya başlandı

Tuğçe Ülkü AYDIN

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS)- ÖYAK işbirliğinde düzenlenen eğitime destek kampanyasıyla 44 ortaöğretim okuluna tablet dağıtımına başladı.

KTOEÖS, okul idarecileri ve rehber öğretmeler yardımıyla ortaöğretimde yaklaşık 2 bin 500 öğrencinin uzaktan eğitime erişemediği tespiti yaparak, başlattığı kampanya çerçevesinde teslim alınan 175 tabletin dağıtılmaya başlandığını, tablet dağıtımının bağışlar devam ettikçe sürdürüleceğini duyurdu.

KTOEÖS Başkanı Tahir Gökçebel, “Eğitime Destek Kampanyası” konusunda bugün düzenlediği basın toplantısında pandemi döneminde kamusal eğitimde gittikçe derinleşen eşitsizlikler için gereğinin yapılmadığını ifade ederek, hiçbir okula bütçe tahsis edilmediğini, sürdürülebilir temizlik, hijyen politikası ve bütçesi oluşturmadığını savundu.

Olası bir vaka karşısında bulaş-temas protokolünün de halen hazırlanmadığını ifade eden Gökçebel, yurtdışından gelen öğrenci, öğretmenler için en az 14 gün olması gereken karantina süresinin bilimsel olmayan bir şekilde 7 gün olarak yapıldığını ileri sürdü.

Gökçebel, özellikle özel okullar ve bazı devlet okullarının haftada 5 gün eğitim yaparken, genel olarak devlet okullarının 2-3 gün (seyreltilmiş) olarak eğitim yaptığına dikkat çekti.

Gökçebel, kampanyanın ciddi şekilde devam ettiğine işaret ederek, bu çerçevede teslim alınan 175 tabletin 44 orta eğitim okuluna dağıtmaya başlandığını kaydetti.

Gökçebel, halka ve tüm kurum ve kuruluşlara “Eğitime Destek Kampanyasına” destek verilmesi çağrısında bulundu.

Gökçebel şöyle konuştu: “Verilecek her bir kuruş destekle ihtiyaçlı öğrencilerimize umut olacak ve geleceklerine katkı yapmış olacaklardır. Eğitime Destek Kampanyası sonlandırıldığında da tüm hesaplar halkımızla şeffaf ve anlaşılır bir şekilde paylaşılacaktır.”

