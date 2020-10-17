Maraş için  yardım istedi

Güney Kıbrıs’taki DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos’un, Sosyalistler ve Demokratlar Grubundaki devletlerin liderlerine mektup göndererek, Maraş konusunda yardım istediği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, DİKO tarafından yapılan açıklamada, Papadopulos’un, ana konusu Maraş olmak üzere ileri sürülen “Türk yasadışılıkları” konusunda, AB yetkililerini bilgilendirme inisiyatifi üstlendiğini yazdı.

Papadopulos’un mektubunun Avrupa Sosyalist Partisi (PES) Başkanı Sergey Stanichew tarafından, Avrupa Konseyi toplantısı öncesinde, PES’in hazırlık toplantısına katılan üye devletlerin ve hükümetlerin liderlerine iletildiğini kaydeden gazete, mektubun Avrupalı sosyalist partilerin liderlerine de iletildiğini ifade etti.

Habere göre mektupta, kapalı bölge Maraş’taki ileri sürülen “yasadışı ve kışkırtıcı eylemler” konusunda bilgilendirmede bulunan Papadopulos, Türkiye’nin politikalarına eleştiriler de yönelterek, Sosyalistler ve Demokratlar Grubuna katılanlardan destek istedi.

Papadopulos, liderleri, Türkiye’den, yasal sakinlerinin kente geri dönüşüyle Maraş’la ilgili BM kararlarını uygulamasını istemeye, aynı zamanda Türkiye’ye yaptırımlar uygulanması konusunda hareket etmeye de çağırdı.

Mektubun AB’deki yetkililer ve liderlerin bilgilendirilmesi çerçevesine dahil olduğu ifade edildi.

Belediyeler Birliği

Öte yandan gazete başka bir haberinde, Rum tarafındaki “Belediyeler Birliği”nin, kapalı bölge Maraş’taki ileri sürülen “yasadışı ve kışkırtıcı Türk eylemlerini”, iştirak etmekte olduğu uluslararası ve Avrupa yerel otoritelerine gönderdiği mektuplarla ortaya koyduğunu yazdı.

“Belediyeler Birliği” yaptığı açıklamada, bahse konu örgütlerin mektuplara hemen yanıt vererek durumla ilgili endişelerini belirttiklerini, aynı zamanda Maraş konusundaki dayanışma ve destekle ilgili diplomatik hareketliliğe katkıda bulunmaya hazır olduklarını ifade ettiklerini aktardı.