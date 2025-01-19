Hüseyin ÇİÇEK

İşten çıkarılan Evren Aydoğdu, Mehmetçik-Büyükkonuk Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu’yu ölümle tehdit etti. Şikayet üzerine tutuklanan zanlı dün çıkarıldığı mahkemede aşırı alkollüydüm, çok pişmanım” dedi.

Belediye Başkanı Tuğlu, işten çıkardığı Evren Aydoğdu isimli personel tarafından ölümle tehdit edildi. Aydoğdu, belediye başkanına whatsapp uygulamasından, “ekmeğimle oynarsan hayatınla oynarım” şeklinde mesaj atarak tehdit etti. Şikayet üzerine tutuklanarak, hakkında “yazılı ölüm tehdidinde bulunma” suçundan soruşturma başlatılan zanlı dün sabah Gazimağusa Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Burak Can Kaplan, zanlı Evren Aydoğdu’nun, 16 Ocak 2025 tarihinde saat 16.00 sıralarında, kendisini işten çıkardığı gerekçesiyle, Mehmetçik-Büyükkonuk Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu’ya, whatsapp uygulamasından, “bilesin ekmeğimle oynarsan hayatınla oynarım” mesajını yollayarak yazılı ölüm tehdidi suçunu işlediğini açıkladı.

Zanlının şikayet üzerine gözaltına alındığını bildiren polis, soruşturmanın yeni başladığını ifade etti. Zanlının mesaj attığı telefonun emare alındığını kaydeden polis, incelenmek üzere DATA Şubesine gönderileceğini söyledi. Polis memuru, alınacak ifadeler de olduğunu belirterek, zanlının soruşturma amaçlı 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Pişman olduğunu söyledi

Mahkemede söz alan zanlı, “aşırı alkollüydüm, başkandan da özür diledim” diyerek pişmanlığını dile getirdi. Mahkeme, hakkında soruşturma başlatılan zanlının 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.