Hedef güçlü KKTC

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu ile KKTC Cumhuriyet Meclisi İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi çalışma toplantısında bir araya geldi.

Toplantıda ilk sözü TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı, AK Parti Ordu Milletvekili Mahmut Özer aldı.

Türkiye Cumhuriyeti, Azerbaycan, KKTC’nin yer aldığı “bir millet üç devlet” şiarına da işaret eden Özer, “KKTC, Türkiye Cumhuriyeti devletinden ayırmadığımız, kederini keder, sevincini sevinç olarak gördüğümüz bir ülkemizdir” dedi.

Özer, ÖSYM Başkanlığı, Rektörlük ve Milli Eğitim Bakanlığı dönemlerinde de KKTC’ye destek veren birçok projenin hayata geçirildiğini anımsattı.

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Kıbrıs Türk halkının haklı davasının her platformunda dillendirildiğini, KKTC’nin daha iyi noktaya gelmesi için ülkeye her türlü desteğin verildiğini belirten Özer, ilişkilerin güçlenmesi, sürdürülebilir olması için sadece bakanlıklar değil komiteler düzeyindeki iş birliklerinin de önemli olduğunu söyledi.

20 Temmuz’un bu yılki kutlamalarına TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, bakanların, parti liderlerinin de katılacağını belirten Mahmut Özer, “Bu destansı mücadelenin 50’nci yıl dönümünü hep birlikte kutlayacağız. İnşallah bu haklı dava artık bir mağduriyetin eşiğinden döner, KKTC her alandaki gelişimi sürekli sınırlanan değil, tüm devletler tarafından tanınan çok daha güçlü bir ülke olarak yoluna devam eder” dedi.

Atun: Kıbrıs sizlerin de vatanıdır

Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Başkanı, UBP Gazimağusa Milletvekili Sunat Atun ise konuşmasında TBMM’den gelen heyeti KKTC’de ağırlamaktan mutluluk ve şeref duyduklarını belirterek, “Kıbrıs sizlerin de vatanıdır, ata toprağıdır” dedi.

Atun, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kopmaz bağlara sahip iki devlet olduğunu kaydederek “Kıbrıs Türkünün Anavatanı her zaman Türkiye olmuştur. Türkiye, Kıbrıs Türk halkının kalkınması, sosyal hayatının daha üst seviyeye gelmesi ve güvenliği için her şeyi yapmıştır, yapmaktadır… Bu da genç devletimize büyük bir onur ve gurur vermektedir” diye konuştu.

KKTC’nin iktisadi olarak kalkınmasının önemine de değinen Atun, “İktisadi kalkınmayla birlikte elbette entelektüel gelişim de büyük önem arz ediyor. Gençlerin değerler bilinciyle yetişmesi son derece önemli. Ekonomik güç, refah tek başına yeterli değil…” dedi.