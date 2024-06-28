Cezasını çekecek

Suna ERDEN

Lefkoşa’da bulunan Metehan Sınır Kapısından ülkeye 2 adet silah ve mermi ithal ettikten kısa süre sonra yakalanan Kıbrıslı Rum Antinos Artemi hakkındaki dava dün karara bağlandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan sanık 18 ay hapse mahkum edildi.

Yargıç, sanığı yargılandığı “kanunsuz ateşli silah taşıma ve tasarrufu, kanunsuz patlayıcı madde taşıma ve tasarruftu” suçlarından suçlu bulup mahkum ettiklerini açıkladı.

Yargıç, sanığın mahkum olduğu ateşli silah bulundurma suçunun toplum için tehlike arz eden bir suç olduğunu belirtti.

Yargıç, ülkede artan şiddet, adam öldürme ve yaralama gibi suçlarda silah kullanımında artış olmasının tüm toplum bireylerinde ciddi endişeye yol açtığını ifade etti. Yargıç, “Geçmişte güven içinde yaşadığımız ülkemizde artık korku ve endişe içerisinde yaşar durumdayız. Davaya konu olan suçlar bu nedenle kamu menfaatini yakından ilgilendirmektedir” dedi.

Ağır ceza yargıcı, sanığın avukatının beyanlarına da değindi. Yargıç, savunmanın sanığın bir anlık dalgınlıkla iki adet silahı aracında unuttuğunu, ihmalkârlık sonucu bu suçları işlediğini belirttiğini aktardı. Anayasaya göre; herkesin barış güven ve huzur içerisinde yaşama hakkı olduğunu kaydeden Yargıç, toplum huzurunu zehirleyici suçlara ibret verici ve caydırıcı cezalar verilmesine gerektiğini ifade etti.

Yargıç, sanığın ilk andan beri suçlarını kabul ederek, adaletin erken tecellisine katkı koymasını ve silahın herhangi bir olayda kullanılmamasını ise hafifletici etken olarak değerlendirdiklerini söyleyerek, Artemi’yi 18 ay hapse mahkum ettiklerini açıkladı.

Ne olmuştu

Sanık, 26 Mart 2024 tarihinde saat 21.00 sıralarında KST 244 plakalı araçla Metehan Kara Giriş Kapısından KKTC'ye giriş yapmıştı. Sanık, Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından alınan bilgi ışığında Metehan Sosyal Konutlar park yeri içerisinde tespit edilmişti.

Sanığın aracında yapılan arama neticesinde 9 adet 7.65 mm çapında mermi, bir adet 7.65 mm çapında Retay X marka tabanca, yine aracın arka koltuk arasında bulunan bölme içerisinde bir adet 9 mm çapında silah tespit edilerek emare alınmıştı.