304’ü sürat suçu

Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt Polis Müdürlüklerinin sorumluluk alanlarında, eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri yapıldı.

Denetimler sırasında 3 ilçede 2 bin 920 sürücü kontrol edildi. Gazimağusa'da 321 sürücüye ceza yazıldı, 2 araç trafikten men edildi. Kontrollerde 211 sürücünün rapor edildiği Girne'de 61 araç trafikten alıkonuldu. Güzelyurt'ta ise 91 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı; 3 araç ise trafikten men edildi.

Polis bültenine göre, Gazimağusa’daki denetimler kapsamında, eğlence mekânları, alkollü içki satışı yapılan yerler, marketler, gece kulüpleri ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilirken, herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Trafik ekiplerinin denetimlerinde, bin 285 araç sürücüsü kontrol edildi. Kontrollerde 181’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, biri alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, biri sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 18’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 3’ü emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 10’u seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, biri sigortasız araç kullanmak olmak üzere 321 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 2 araç ise trafikten men edildi.

Girne’deki denetimlerde bir kaçak yakalandı

Girne’de gerçekleştirilen denetimler kapsamında; alkollü içki satışı yapılan yerler, kahvehaneler, pansiyonlar ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilirken, ülkede yasal statüsü olmadığı halde ikamet izinsiz bulunan bir kişi tutuklandı.

Trafik ekiplerinin denetimleri sonucu, toplam bin 50 araç sürücüsü kontrol edildi. Kontrollerde 66’sı yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 10’u alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 7’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 7’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 43’ü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 9’u sigortasız araç kullanmak, 4’ü tehlikeli sürüş yapmak olmak üzere toplam 211 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 61 araç ise trafikten men edildi.

Güzelyurt’ta 91 sürücü

Polis ekiplerinin Güzelyurt’taki denetimleri kapsamında; eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edildi.

Trafik ekipleri 585 araç sürücüsünü kontrol etti.

57’si yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, biri sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 2’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 14’ü emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 3’ü sigortasız araç kullanmak olmak üzere 91 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 3 araç ise trafikten men edildi.





Güncelleme Tarihi: 28 Haziran 2024, 02:09