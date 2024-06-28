‘Biz varız’

Reşat AKAR

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, iki toplum arasındaki temasların artması için yeni kapı açılmasına karşı olmadığını, bu konuyu 1 Temmuz’da Londra’da görüşeceği BM Genel Sekreteri’nin özel temsilcisi Maria Angela Holguin’le de ele alacağını söyledi. Tatar, Haspolat kapısının açılması halinde Metehan’ın rahatlayacağını ifade etti.

Ercan-İstanbul uçuşunda Diyalog Medya Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar’a konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, yeni kapıların açılmasına karşı olduğuna ilişkin iddiaların doğru olmadığını belirtti. Tatar “Kapıların artması her iki tarafın da yararınadır. Hem ekonomik açıdan hem de iki topumun yakınlaşması açısından yararı vardır” dedi.

Holguin temsilciliğe gelecek

Holguin’le KKTC’nin Londra temsilciliğinde görüşeceğini belirten Tatar, Türk tarafının müzakereler konusundaki düşüncelerini bir kez daha aktaracaklarını söyledi.

Müzakere masasında bir tarafın devlet, diğer tarafın da cemaat olarak yer alamayacağına dikkat çeken Tatar, siyasi eşitliğe vurgu yaptı.

Kıbrıs’ta kalıcı bir çözüm olacaksa

İki toplum arasında güvenin artması gerektiğini söyleyen Tatar, karşılıklı temasların bu açıdan yararlı olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar şunları kaydetti:

“Ben kapılardaki yoğunluğu, özellikle Metehan’da yaşanan izdihamı görüyorum! O yüzden yeni bir adım olarak Haspolat’ın açılması büyük fayda sağlayacak. Araçlı geçişlerin bir kısmı buraya kayınca Metehan rahatlayacak. Daha çok insan gidip gelmeye başlayacak! Temasların, iki toplum arasındaki ilişkilerin gelişmesine katkı sağlayacağına inanıyorum.”

Güncelleme Tarihi: 28 Haziran 2024, 02:37