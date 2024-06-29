Leyen koltuğunu korudu

Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinin ardından Brüksel'de düzenlenen zirvede, AB'yi gelecek 5 sene yönetecek isimler kararlaştırıldı. AB liderleri, zirvede, AB Konseyi Başkanı olarak Costa'yı, AB Komisyonu Başkanı olarak von der Leyen'i, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi olarak Estonya Başbakanı Kaja Kallas'ı seçti. AA muhabirleri, söz konusu liderlerin profillerine ilişkin bilgileri derledi.

Antonio Costa

AB Konseyi Başkanı olarak gelecek 5 yıl görev yapacak 1961 doğumlu Portekizli siyasetçi Costa, kariyerine avukat olarak başladı. Costa, siyaset sahnesinde 1991'de Sosyalist Parti'den milletvekili olarak seçilerek yer edinmesinin ardından 1997'de Parlamento İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı olarak atandı. Ülkesinde 1999'dan 2002'ye kadar Adalet Bakanı görevini üstlenen Costa, 2002- 2004 döneminde Sosyalist Parti Meclis Grubu'na başkanlık etti. Costa'nın AB kariyeri, 2004'te başladı.

Ursula von der Leyen

İkinci kez AB Komisyonu Başkanlığı görevine getirilen von der Leyen, 8 Ekim 1958'de Belçika'da doğdu. Alman bir ailede dünyaya gelen von der Leyen'in babası Ernst Albrecht, AB'nin atanan ilk yetkililerinden biri ve Aşağı Saksonya Eyalet Başkanı'ydı. Von der Leyen'in siyasetle iç içe geçen çocukluk ve gençlik yılları, onun gelecekteki kariyerinin temelini oluşturdu. Alman siyasetçi, üniversite hayatına ekonomi alanında başlasa da Hannover Tıp Fakültesinde 1987'de tıp diplomasını aldı. Siyasi kariyeri 1990'da Almanya Hristiyan Demokrat Birliği (CDU) partisine katılmasıyla başlayan von der Leyen, Aşağı Saksonya Parlamentosu üyeliği ve eyalet hükümetinde çeşitli bakanlık pozisyonlarında görev aldı.



Kaja Kallas

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi olarak 5 yıl görev yapacak olan Kallas, Estonya'nın ilk kadın Başbakanı ünvanını da taşıyor. Kallas, 1977 doğumlu ve 3 çocuk annesi. Eski Estonya Başbakanı ve AB Komisyonu üyesi Siim Kallas'ın kızı olan Kallas, avukatlığı bırakarak babasının izinden gitmeye karar verdi ve 2011'de liberal Reform Partisi vekili olarak meclise girdi. Kallas, bu görevi 2014-2018'de AP'de sürdürdü. Kallas, 2019'da ülkesine dönerek yeniden milletvekili oldu, 2021 seçimlerinde de Başbakan seçildi. Henüz bir yıllık Başbakanken patlak veren Rusya-Ukrayna Savaşı, Kallas'ın kariyerindeki dönüm noktası oldu.

