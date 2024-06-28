Karar 20 Ağustos’ta 

Bafra Turizm Yatırım Bölgesi Pis Su Artırma ve Kanalizasyon İnşaatı Projesiyle ilgili çalışma raporunun 2 ayrı sayfasını sahteledikleri gerekçesiyle yargılanan iş insanı Tekin Arhun ve eski Turizm Planlama Müdürü Turgut Muslu dün yeniden hakim karşısına çıkarıldı.

İki sanığın yargılaması tamamlanırken, dava karar için 20 Ağustos’a ertelendi.

Sanıklar Muslu ve Arhun’un Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüşülen davasına dün tarafların hitaplarıyla devam edildi.

Mahkemede ilk hitabı sanık iki konumunda bulunan iş insanı Tekin Arhun’un avukatı Serhan Çınar yaptı.

Çınar, hitabında, özetle yapılan tahkikatın eksik, yanlı ve hatalı olduğunu ifade ederek, "İki taraf olmasına rağmen iki gün içinde bir tarafı seçip ‘bu sahteledi’ dediler. Dolayısıyla Tekin Arhun'nun bu davalardan beraat etmesi gerekir” dedi.

Çınar hitabında şunları söyledi:

“Davada son şahadeti veren Adli Bilişim Uzmanı Medine Albayrak’ın şahadetinden sonra davayı bir kez daha inceledim.

Hukuk davasında sunulan raporla ilgili 12.3.2014 tarihinde polise araştırma yapılmasıyla ilgili bir talepte bulunuldu Kaskon LTD Direktörü İsmail Sergen tarafından.

Polise göre şikâyette bulunan kişi bile şikâyet değil sahte mi değil mi araştırması istediğini söyledi Mahkemede.

Polisin tahkikata başlarken, önce hakikaten sahte bir belge var mı diye bakması lazımdı. Ve ‘sahte belge yoksa suç da yoktur’ deyip kapatması lazımdı.

Polis, raporun hazırlandığı EBİ firmasından belgeyi aldı, hukuk davasında Mahkemeye sunulan belgeyi de aldı ve ikisinde de imza, mühür, paraf olmadığını gördü.

Peki bu belgelerden hangisi sahte olduğu söylenebilir?

Ayrıç polisin tahkikatı tuttuğu iş cetvelinde de 12 Haziran’dan çıkan parmak izi raporu 19 Mayıs tarihli Ömer Taşbel’in ifadesinde yer alıyor. Bu mümkün değil.

İçeriğini de yazdı üstelik tafsilatlı raporunda, bunu gösterdiğimizde de ‘Oradaki ilk ifademi yenisini yazınca çıkardım, bunu koydum’

Halbuki ek ifadeler alınınca ilk ifadeler sökülüp atılmaz. Hiç kimsenin atılmadı, neden kendisininkini çıkardı. Nerede dedik; yok dedi.

Biz ciddi şüphe duyarız ki; parmak iziyle ilgili başka rapor vardı, o sökülüp atıldı, başka rapor koyuldu. Nerede onlar dedik, ‘kayboldu’ dedi.

İş cetvelinde örneğin; bazı ifadeler için ‘bir sayfadır’ yazıyor ama 3 sayfa çıkıyor, ‘7 sayfadır’ yazıyor ama 9 çıkıyor. Bunların neden böyle olduğuna dair izah yoktur.

Yapılan tahkikat eksiktir, yanlıdır, hatalıdır. İki taraf olmasına rağmen iki gün içinde bir tarafı seçip ‘bu sahteledi’ dediler. Dolayısıyla Tekin Arhun’un bu davalardan beraat etmesi gerekir.”

Yapılan hitapların ardından dava karar için 20 Ağustos 2024 tarihine ertelendi.

Arhun ve Muslu ne ile suçlanıyor?

Arhun ve Muslu; 2013 yılı 5-12 Aralık tarihleri arasında, 8 Haziran 2005 tarihli Bakanlar Kurulu tarafından “KKTC Bafra Turizm Yatırım Bölgesi Pis Su Artırma ve Kanalizasyon İnşaatı Projesi” için müşavir firma olarak atanan Orta Doğu Teknik Üniversitesi’ne (ODTÜ) bağlı EBİ’nin hazırladığı aylık çalışma raporlarından; 5 Haziran 2006-7 Temmuz 2006 dönemine ait raporun bazı sayfalarında sahteleme yapmakla itham ediliyor.