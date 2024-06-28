İlk duruşma 12 Ağustos’ta

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesinde (KSTÜ) gerçekleştirilen sahte diploma ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak yargılanan okulun genel sekreteri ve hissedarlarından Serdal Gündüz ile asistanı Berk Özbek’in ilk tahkikat duruşmasında ara karar açıklandı.

Mahkeme, davanın 12 Ağustos’ta oturum yapacak Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi'ne havale edilmesine emir verdi. Gündüz aleyhine 98, asistanı Berke Özbek aleyhinde 91 dava getirildi.

Toplam sekiz tanığın dinlendiği ilk tahkikat duruşmasında soruşturma memuru Ortunç Özbaylı, mahkemeye toplam 50 emare sunmuştu.

Kaza mahkemesi yargıcı, ilk tahkikat duruşmalarının yargılama olmadığını, ceza-i kovuşturma olduğunu ve saptırılmış bir amaçla sanığın yargılanmasını önlemek olduğunu ifade etti.

Yargıç, sanıkların ağır ceza mahkemesinde yargılanması için yeterli şahadetin bulunduğunu belirterek, sanıkların davasının 12 Ağustos 2024 tarihinde oturum yapacak olan Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’ne havale edilmesine emir verdi.

Sanıklar aleyhinde “sahtekarlıkla para temini”, “dolandırıcılık”, “sahte belge düzenleme ve tedavüle sürme”, “hesaplarda hile ve sahtekarlık yapma”, “suç geliri aklama”, “ödeme emrini tahrik”, “müstahdem tarafından sirkat” suçlamaları bulunuyor.

Sanıklar toplam 98 davadan itham edilmişti.