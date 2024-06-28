İki yaralı var

Hüseyin ÇİÇEK

Güzelyurt'ta Bostancı trafik ışıklarında meydana gelen kazada, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan PYN 362 plakalı araç sürücüsü Charalambos Anastasiou (61) hayatını kaybetti. Kazada yaralanan Murat Akbalık (23) ve Özlem Polat'ın (26) tedavileri sürerken, kazaya karışan UK 872 plakalı aracın sürücüsü Kenan Aşan (40) tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre; kaza dün, saat 14.50 sıralarında, Güzelyurt’ta Bostancı trafik ışıklarında meydana geldi.

Kenan Aşan, yönetimindeki UK 872 plakalı salon aracı ile soldan ikinci şeritten aşırı süratli, dikkatsizce ve tarafında kırmızı ışık yandığı halde durmayarak Lefke istikametine doğru yoluna devam etmesi sonucunda o sırada Güzelyurt istikametinden İzzet Kombos Bulvarı boyunca gelip Bostancı istikametine doğru seyreden Charalambos Anastasıou kullanımındaki PYN 362 plakalı araca çarptı.

PYN 362 plakalı ile UK 872 plakalı araçların karıştığı trafik kazasında, ağır yaralı olarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan PYN 362 plakalı araç sürücüsü Charalambos Anastasiou yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Kaza sonucu yaralanan UK 872 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Murat Akbalık ve Özlem Polat’ın ise tedavileri halen sürüyor.

UK 872 plakalı araç sürücüsü Kenan Aşan ise tutuklandı. Ancak durumu kötüleşen Aşan, daha sonra

iç kanama nedeniyle Lefkoşa’da devlet hastanesinde müşahede altına alındı.

