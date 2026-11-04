Hedef güçlü toplum

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan Ünal Üstel, yeni dönemde yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşlara, asgari ücretin yarısı tutarında aylık bakım desteği sağlayacaklarını belirtti.

Üstel, “Onlar konuşuyor, biz insanımızın hayatına dokunuyoruz. Süslü sözlerle günü kurtarmıyor, somut projelerle gerçek destekler sağlıyoruz. Gencinden yaşlısına, kadınından erkeğine herkesin yanında oluyoruz. Güçlü aileler, huzurlu bir toplum ve güçlü bir gelecek için çalışıyoruz.” dedi.

Üstel, yazılı açıklamasında, güçlü bir ailenin güçlü toplumun, güçlü bir toplumun ise güçlü geleceğin temeli olduğunu vurgulayarak, “Bizim kültürümüzde büyüklerimizin yeri ayrıdır. Onlar bizim köklerimiz, hafızamız, bugünlere gelmemizi sağlayan en büyük değerlerimizdir. Onlara saygı göstermek kadar, hayatlarının her döneminde huzur ve güven içinde yaşamalarını sağlamak da görevimizdir.” ifadelerini kullandı.

Yeni dönemde, aylık geliri asgari ücretin altında olan, evde veya bakım merkezlerinde bakımı üstlenilen yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşlara, belirlenecek koşullar çerçevesinde asgari ücretin yarısı tutarında aylık bakım desteği sağlayacaklarını belirten Üstel, “Ailelerimizin bakım yükünü hafifletecek, büyüklerimizin daha iyi koşullarda, huzur ve güven içinde yaşamalarına destek olacağız.” dedi.

"Biz siyaseti soyut sözlerle günü kurtarmak için yapmıyoruz”

Üstel, “Biz siyaseti soyut sözlerle günü kurtarmak için yapmıyoruz. Biz somut projeler üretiyor, insanımızın hayatına doğrudan dokunan destekleri hayata geçiriyoruz. Çünkü bizim için siyasetin gerçek ölçüsü, insanımızın hayatında yarattığımız olumlu değişimdir.” ifadelerini kullandı.

“Bizim anlayışımızda devlet, insanını hayatının hiçbir döneminde yalnız bırakmaz.” diyen Üstel, gencinden yaşlısına, kadınından erkeğine, çocuğundan emeklisine kadar herkesin yanında olan güçlü bir sosyal devlet anlayışıyla hareket ettiklerini kaydetti.

“Güçlü aile, güçlü toplum ve güçlü gelecek” hedefiyle, çocukların yarınlarını güvence altına alırken, büyüklerin de huzurlu bir yaşam sürmesini istediklerini ifade eden Üstel, “Çünkü biliyoruz ki köklerine sahip çıkmayan bir toplum, geleceğine güvenle yürüyemez. Biz büyüklerimizi dün olduğu gibi bugün de yalnız bırakmadık, yarın da bırakmayacağız. Onların huzuru bizim sorumluluğumuz, güçlü aileler ve güçlü bir gelecek bizim hedefimizdir.” dedi.