Hellimler limanda kaldı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa ve Girne limanlarında faaliyet yürüten armatörler, gemi acenteleri ve vinç işletmecileri, tasfiye memurunun elleçleme (yükleme ve boşaltma) hizmet alımına çıkmasının yasal olmadığını gerekçe göstererek, dün her iki limanda faaliyetlerini durdurdu.

Grev, Başbakan Ünal Üstel ile yapılan görüşmenin ardından askıya alınsa da ticaret hayatını olumsuz etkiledi.

Grev nedeniyle 10 konteyner hellim yüklenemedi. Bugün Mersin’de olması planlanan tonlarca hellim limanda kalırken, Süt İmalatçıları Birliği Başkanı Mahmut Erden ortaya çıkacak maddi zarara dikkat çekti.

Bir günlük gecikme pahalıya patlayacak

Erden, yükleme için geç kalındığını belirterek, hellimlerin bir hafta limanda kalacağını açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Erden, şunları belirtti:

“Mersin Limanından ana gemi Çarşamba günü kalkar. Biz, hellim Konteynerlerini Pazartesi Mağusa Limanından yükleriz ve Salı günü Mersin'de olur. Çarşamba günü de ana gemiye yüklenir, çünkü sistem böyle çalışır. Ancak eylem nedeniyle 10 konteyner hellim yüklenemedi. Diyelim ki Salı günü yüklendi, bu sefer de Mersin Limanında ana gemi kaçacak ve haftaya Çarşamba gününe kadar Mersin rıhtımında 10 konteyner hellim bir hafta bekleyecek. 18 bin dolar elektrik ve ardiye parası oluşacak. Eylem hükümete karşı olabilir ancak bedel ödeyen imalatçıların suçu ne? Üretmenin, istihdam yaratmanın, ülkeye hizmet etmenin bedelini ağır ödüyoruz.”

Grev askıya alındı

Gazimağusa Limanı’nda dün sabah toplanarak eylem gerekçelerini açıklayan Gemi acenteleri, armatörler ve vinç işletmecileri KKTC limanlarındaki elleçleme hizmetlerini Kıbrıs Türk Liman İşçileri Şirketi Yasası çerçevesinde elinde bulunduran şirketin fiilen ortadan kalktığını, tasfiyesi için ilgili bakanlık tarafından tasfiye memuru atandığını belirtmişti. Gazimağusa ve Girne limanlarında faaliyet yürüten tüm gemi acenteleri, armatörler ve vinç işletmecileri “hukuk dışılığa” karşı ortak hareket etme kararı aldıklarını bildirip, geçen hafta Gazimağusa Kaza Mahkemesi'nde ara emri için dava dosyaladıklarını ifade etmişti.

Daha sonra Gazimağusa ve Girne limanlarındaki iş durdurma eylemi, Başbakan Ünal Üstel ile yapılan görüşme sonrasında iyi niyet göstergesi olarak bu sabah 08.00 itibarıyla süresiz olarak askıya alındı.