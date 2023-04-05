Kalabalık bir heyetle gidiyor

Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, iki günlük resmi bir ziyaret için bugün Kahire’ye gideceği bildirildi. Haravgi gazetesi, Hristodulidis’in Kahire temaslarının gündeminde Kıbrıs sorunun ile ticaret, ekonomi, turizm ve enerji gibi alanlarda iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesinin bulunduğunu yazdı. Gazete, Hristodulidis’in Mısır Kültür Müzesi’ni ziyaret ederek buradaki ziyaretçi defterini imzalayacağını, aynı günün akşamında da Hristodulidis’e eşlik edecek bakanların, mevkidaşlarıyla toplantılar yapacağını kaydetti. Haberde, Hristodulidis’in de Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah El Sisi ile bir araya geleceği ve baş başa yapılacak görüşmenin ardından, heyetlerin de katılımıyla görüşme kapsamının genişletileceği belirtildi.