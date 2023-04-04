Malzeme sıkıntısı yok

Funda BEDİR

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzm. Dr. Hasan Birtan, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yılda 200-250 civarında açık kalp ameliyatı yapıldığını söyledi.

Diyalog’a konuşan Birtan, yıllık anjiyo sayısının da 3 bin dolayında olduğunu belirtirken, ameliyatlar için gerekli her türlü malzemenin dünya standartlarında olduğunu ifade etti. Birtan, “Kalp damar hastalıklarına bağlı ameliyatlarda kullandığımız malzemeler, tüm samimiyetimle söylüyorum dünyanın kullandığı malzemelerdir. Devlet hiçbir zaman bu bölümde bir tasarrufa gitmedi, gitmiyor” dedi.

“Kalp hastalıklarına yakalanmamak için de hareketli bir yaşam, sağlıklı beslenme, kötü alışkanlıklardan ve stresten uzak durmak gerekir” diyen Dr. Birtan şunları kaydetti:

“Özellikle göğüs ve sırt kısmında ağrı, yanma, uyuşma gibi şikayetlerle kendini belli edebilirken, kalp damar tıkanıklığına bağlı baş ağrısı, karın ağrısı gibi genel şikayetler de olabilir. Onun için bu tarz problemleri olan kişilerin hemen bir uzmana görünmesinde fayda vardır. Diğer taraftan hiçbir belirti göstermeksizin bir anda da gelişebilir. Bu nedenle kötü alışkanlıkları olan, kötü beslenen ve hareketsiz bir yaşantı süren tüm bireylerin rutin kontrollerini yaptırması gerekmektedir.”