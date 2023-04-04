Ömer KADİROĞLU

Ülkenin birçok bölgesinde dün belirli aralıklarla yaşanan elektrik kesintileri herkesi isyan ettirdi. Lefkoşa, Girne ve Gazimağusa’da sabah ve akşam saatlerinde yapılan kesintiler nedeniyle hayat olumsuz etkilendi. İş yapamaz duruma gelen esnaf, Diyalog’a içini döktü. Esnaf, faturalarını düzenli ödediklerini ancak Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (Kıb-Tek) aldıkları hizmetten memnun olmadıklarını dile getirdi. Esnaf, “Elektrik kesintileri nedeniyle işlerimiz aksıyor, sinirlerimiz bozuluyor ve maddi zarara uğruyoruz. Bıktık, usandık” diye konuştu. Bu arada Diyalog’a ulaşan birçok vatandaş da elektrik kesintilerinden dolayı isyan ederken, yetkililere ateş püskürdü.

Kıb-Tek özür diledi

Yaşanan kesintiler üzerine açıklama yapan Kıb-Tek, halktan özür diledi. Kurum şu açıklamayı yaptı: “Elektrik şebekesine dıştan yapılan müdahaleler neticesinde arızalar yaşanmaktadır. El-Sen’in eylemde olması ve arızalara müdahale etmemesinden ötürü birçok bölgemiz enerjisiz kalmıştır. Kıb-Tek Yönetim Kurulu ve Kıb-Tek Genel Müdürlüğü sorunların en erken zamanda çözülmesi için yoğun bir şekilde uğraş vermektedir. Tüm halkımızdan özür dileriz."



Ne dediler…?

Olgun Demirkıran (Spotçu)

“Elektrik faturalarımızı düzenli olarak ödesek de iyi bir hizmet alamıyoruz. Elektrik kesintisi nedeniyle hem dolaplardaki gıdalar hem de elektrikli cihazlar zarar görüyor. Artık birilerinin buna bir dur demesi gerekiyor. Halk sürekli aynı sorunu yaşıyor ancak bir türlü çözüm üretilemiyor. Sadece bir gün değil çok soğuk veya çok sıcak havalarda üretim yetersizliğinden dolayı kesinti yapılıyor. Bir esnaf olarak saatlerce elektriksiz kalıyorum ve bu benim işlerimi olumsuz etkiliyor. Kesintiler nedeniyle iş yapamıyorum ve bütün sinir sistemim alt üst oluyor. Ayrıca elektrik faturamı ödemeye gittim ancak grevde oldukları için ödeyemedim. Bana bir de faiz işletecekler. Bu durum kabul edilemez. Yetkilileri göreve davet ediyorum.”

Mehmet Şah (Market işletmecisi)

“Kıb-Tek’ten aldığım hizmetten hiç memnun değilim. Elektrik faturamı düzenli olarak ödüyorum ancak yeterli hizmet alamıyorum. Marketteki buzluklar düzensiz elektrik kesintileri nedeniyle bozuluyor. Buzluk içerisindeki ürünler ısınıyor, donmuş ürünler ise eriyerek zarar görüyor. Sabah gelip işe başlayacağımızda elektrikler kesilince tüm hevesin boşa gidiyor. 2023 yılına geldik, yine taş devrini yaşıyoruz. Artık bu duruma çözüm bulmaları gerekiyor. Eve gidiyoruz elektrik yok, işe gidiyoruz aynı durum, bıktık, usandık.”

Enver Mamülcü (Pazarlamacı)

“Elektrik faturamı düzenli olarak hiç geciktirmeden ödüyorum ancak gerekli hizmet alamıyorum. Elektrik kesintileri nedeniyle evimdeki elektrikli cihazlar zarar gördü. 2023 yılında hala elektrik kesintilerini yaşıyoruz. İşten çıkıp yorgun olarak eve gidiyorum elektrik yok diye su yok, yemek yapamıyorsun bu nedenle de öfkeleniyorum. Yaşanan bu kesintilerin giderilmesini ve Elektrik Kurumuna gerekli yatırımın yapılmasını diliyorum.”

Bayram Sarı (Kasap)

“ Hiç gecikmeden faturalarımı ödüyor olsam da iyi bir hizmet alamıyorum. Kasap dükkanı çalıştırıyorum ve tüm işim elektrikle dönüyor. Elektrik olmadığı zaman dükkânımı saatlerce kapatmak zorunda kalıyorum. Kıb-Tek’i telefonla aradığım zaman “birazdan elektrik verilecek ”deniyor. Ancak saatlerce beklemek zorunda kalıyorum. Bu kesintiler sadece kasap olarak bana değil herkesi olumsuz etkiler. Geçen ay ile bu ayki faturam arasında bin lira fark var. Yetkililerden, elektrik kesintilerinin önüne geçilmesi için Kıb-Tek’e gerekli yatırımların yapılmasını bekliyoruz.”

Mustafa Tekbaş (Terzi)

“Elektrik faturalarımı düzenli olarak ödüyorum ancak sık sık kesintilerle karşılaşıyorum. Elektrik kesildiği zaman hiçbir iş yapamıyorum ve dükkânımı kapatmak zorunda kalıyorum. Dükkânımı kapattığımda ise hem maddi zarara uğruyorum hem de müşterilerin işini yetiştiremediğim için mahcup oluyorum. Elektrik olmadığını söylediğimde müşteri “bizde elektrik vardı” diyor. Bu sorun tüm esnafı da halkı da olumsuz etkiliyor. İş yapmak için dükkânımı açtığımızda elektriklerin olmadığını veya kesildiğini görünce üzülüyorum, çünkü tüm işlerim aksıyor. Dünyanın hiçbir yerinde elektrik kesintisi yok ancak ülkemizde hala bu sorunu yaşıyoruz. Yetkililerden bu sorunu bir an önce çözmelerini bekliyoruz.”

Tuğrusan Tünay

“Hem dükkanımın hem de evimin elektrik faturalarını aksatmadan ödesem de aldığım hizmetten maalesef memnun değilim. Bu kadar yıldır elektrik kesintilerine bir çözüm bulamadılar. Elektrik Kurumundan alınan hizmetten memnun olan bir kişi bile duymadım, görmedim. İşletmem kesintilerden çok kötü bir şekilde etkileniyor. Dükkâna alışmak için geldiğimde ve elektrik olmadığını görünce sinirlerim bozuluyor. Elektrik kesintileri, yakıt eksikliği ve benzeri sorunların nereden kaynaklandığı araştırılmalıdır ve gerekli önlem alınmalıdır.”