Katkıları önemli

Girne Inner Wheel 1 Nisan Cumartesi Günü Acapulco Otelde yardım amaçlı çay partisi ve kermes düzenledi.

Uzun bir aradan sonra güzel bir katılım ile gerçekleşen çay partisinde üyeler yeni projeler için fikir alışverişinde bulundu. Acapulco Otelin Balo Salonunda gerçekleşen etkinlikte kermesin yanı sıra keman dinletisi de yer aldı.

Ele emeği ve yerli üretim ürünlerin satıldığı stantlara ise ilgi yoğundu.

Girne Inner Wheel Başkanı Esma Elgin, çalışmalarında kendilerine destek veren katılımcılara teşekkür ve takdir belgelerini sunarken, etkinliğe katılan kardeş kulüp Kale Inner Wheel ve Yenikent Inner Wheel kulüp başkan ve üyelerine de teşekkürlerini iletti.

Başkan Esma Elgin etkinliğin ardından duygu ve düşünceleri şu şekilde ifa etti:

“Güzel bir etkinliğin ardından, her zaman hep birlikte hep yanımda olan, fikir ve destekleriyle bir bütün olduğumuz, kermesimiz için canla başla çalışan yönetim kurulu üyelerime sonsuz teşekkürlerimi sunarım.”