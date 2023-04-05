Sorumlular hesabını verecek

Cumhuriyet Meclisi’ndeki, Depremle İlgili Hukuki ve Adli Sürecin İzlenmesine İlişkin Oluşturulan Geçici ve Özel Komite, Türkiye’de temaslarda bulunuyor.

Verilen bilgiye göre, UBP Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu başkanlığındaki heyet Ankara’da, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebedi istirahatgahı olan Anıtkabir’i ziyaret etti.

Anıtkabir’de mozoleye çiçek bırakarak saygı duruşunda bulunan heyet daha sonra Misak- Milli Kulesi’ne geçti.

Heyet Başkanı Oğuzhan Hasipoğlu, Anıtkabir Özel Defteri’ne özetle şunları yazdı:

“Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk;

Elim bir surette ve acı etrafında tüm farklılıklarını bir kenara bırakarak birbirine kenetlenen Aziz Türk Milletinin bir parçası olan Kıbrıs Türk halkının Cumhuriyet Meclisi’nde oluşturulan Depremle İlgili Hukuki ve Adli Sürecin İzlenmesine İlişkin Geçici ve Özel Komitesi Başkanı olarak, değerli komite üyelerimiz ile birlikte yüksek huzurunuzdayız.

Acımızın, vicdanımızın ve hüznümüzün bir nebze olsun rahatlaması için yine sizin ilkelerinize ihtiyaç duyuyoruz.

Depremde hayatlarını kaybeden insanlarımıza mezar olan binalarla ilgili tüm sorumlular hakkında Türkiye Cumhuriyeti yargısının dağıtacağı adalete inancımızı belirtirken, Kıbrıs Türk halkının seçilmiş temsilcileri olarak, bizlerin de bu süreci yakından takip edeceğimizin sözünü Milletim adına yüksek huzurunuzda vermek istiyorum. Çünkü biliyoruz ki adalete sahip çıkmak Cumhuriyete ve Millete sahip çıkmaktır. Ömrümüz olduğu müddetçe bu acıyı Anavatan Türkiye’mizle birlikte yaşamaya devam edeceğiz.”

Heyette kimler var?

Hasipoğlu başkanlığındaki heyette; Meclis Başkan Yardımcısı ve Komite Üyesi CTP Girne Milletvekili Fazilet Özdenefe, Komite Başkan Yardımcısı CTP Girne Milletvekili Ongun Talat, Komite Üyeleri UBP Lefkoşa Milletvekili Sadık Gardiyanoğlu, UBP İskele Milletvekili Yasemi Öztürk, DP Girne Milletvekili Serhat Akpınar, YDP Lefkoşa Milletvekili Talip Atalay ve Gazimağusa Bağımsız Milletvekili Ayşegül Baybars ile Meclis Yasama Uzman Yardımcısı Sevi Çağdaş Dayıoğlu bulunuyor.

Heyetin Türkiye Büyük Millet Meclisi nezdindeki temaslarının ardından Adıyaman’a geçmesi bekleniyor.

TBMM Deprem Komisyonu ile görüşüldü

Ankara'da temaslarda bulunan Cumhuriyet Meclisi “Depremle İlgili Hukuki Ve Adli Sürecin İzlenmesine İlişkin Oluşturulan Geçici Ve Özel Komitesi” TBMM Deprem Araştırma Komisyonu Başkanı Veysel Eroğlu ile görüştü.

Toplantıda ilk sözü alan TBMM Deprem Araştırma Komisyonu Başkanı Veysel Eroğlu, İsias Otel ile ilgili hazırlanan raporun içeriğini aktardı.

Hasipoğlu: Hukuk sürecine güvenimiz tam

KKTC Meclis Heyeti Başkanı, UBP Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu ise konuşmasında ziyaret amaçlarından bahsetti.

49 KKTC vatandaşının bu felakette hayatını kaybettiğini söyleyen Hasipoğlu, her vatandaş için soruşturma açıldığını belirtti.

Hasipoğlu, bu sürecin uzun bir süreç olduğuna işaret ederek, “Türkiye Cumhuriyeti’nin hukuk sürecine güvenimiz tamdır” dedi.

Özdenefe: Üzüntüyü hayatımız boyunca içimizde taşıyacağız

Meclis Başkan Yardımcısı ve Komite Üyesi CTP Girne Milletvekili Fazilet Özdenefe de konuşmasında, Türkiye Cumhuriyeti’nin büyük ve güçlü bir devlet olduğuna işaret ederek, bu süreci en kısa zamanda atlatacağını belirtti.

Can kayıplarının geri gelmeyeceğinin altını çizen Özdenefe “Yaşanan üzüntüyü hayatımız boyunca içimizde taşıyacağız” dedi.



Şentop: Sizin acınız, bizim acımızdır

Cumhuriyet Meclisi Depremle İlgili Hukuki ve Adli Sürecin İzlenmesine İlişkin Oluşturulan Geçici ve Özel Komitesi heyeti, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop tarafından kabul edildi.

Verilen bilgiye göre, Şentop, sözlerine “Sizleri TBMM’de görmek bizim için her zaman büyük bir memnuniyet sebebidir” ifadesiyle başladı.

“Sizin acınız, bizim acımızdır” diyen Şentop, depremde yıkılan binalarla ilgili soruşturmaların büyük bir titizlikle yürütüldüğünü ifade etti.

TBMM Adalet Komisyonu üyeleriyle görüşüldü

Ankara temaslarına devam eden Cumhuriyet Meclisi Depremle İlgili Hukuki ve Adli Sürecin İzlenmesine İlişkin Oluşturulan Geçici ve Özel Komitesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Adalet Komisyonu ile görüştü.

Ek savcılar görevlendirildi

Cumhuriyet Meclisi, Depremle İlgili Hukuki ve Adli Sürecin İzlenmesine İlişkin Oluşturulan Geçici ve Özel Komitesi Ankara'daki temaslarının ardından basın toplantısı düzenledi.

Komite Başkanı Oğuzhan Hasipoğlu, deprem soruşturmalarının süratle sonuçlanması için büyük şehirlerden ek savcıların görevlendirildiğini belirtti. Her soruşturma için bir 'hedef süre' konulduğunu söyleyen Hasipoğlu, İsias özelinde ayrı bir süreç yürütüldüğünü kaydetti.

Hasipoğlu, KKTC vatandaşlarının hayatlarını kaybettikleri İsias Otel, Kırıkhan Öğretmenevi, Saray ve Uçar Otelleriyle ilgili ceza soruşturmalarının başladığını ve hiçbir dosyada gizlilik bulunmadığını aktardı. Hasipoğlu, "İsias Otel ile ilgili 5 tutuklama, 1 yakalama var" dedi.

Hasipoğlu, İsias Otel’de 35, Kırıkhan Öğretmenevi’nde 4, Saray Otel’de 2, Uçar Otel’de de 1 KKTC vatandaşının hayatını kaybettiğini hatırlattı.

Komite Başkan Yardımcısı Ongun Talat da, KKTC yurttaşlarının haklarının takipçisi olmayı sürdüreceklerini ve ileriki dönemde Türkiye’ye yeni ziyaretler yapabileceklerini kaydetti.