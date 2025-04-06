Duruşma 11 Nisan’da

Kuzey Kıbrıs’taki Rum mülklerinin satışına aracılık ettiği iddiasıyla Güney Kıbrıs’ta tutuklanan ve yargı süreci devam eden Alman vatandaşı Ewa Isabella Kunzel’e Rum polisince İngilizce dilinde bir belge imzalandığı belirtildi. Bunun üzerine Kunzel’in avukatlarınca açılan karşı davanın duruşması geçtiğimiz Cuma günü görüldü.

Politis gazetesi; Kunzel’in, Larnaka Havaalanında tutuklanması sırasında kendisine imzalatılan ve bagaj ve kişisel eşyalarının aranmasına izin verdiği belirtilen kağıtta oynama yapıldığı gerekçesiyle açtığı karşı davanın duruşmasında iki polisin tanık olarak dinlendiğini yazdı.

Gazete, Kunzel’in avukatının, müvekkilinin Larnaka Havaalanında tutuklanması sırasında, bagajlarının ve kişisel eşyalarının aranması için müvekkilinden alınan İngilizce dilindeki yazılı beyanın müvekkili tarafından yazılmadığını, müvekkilinin İngilizce bilmediğini ve kendisine tercüman sağlanmadığını dile getirdiğini yazdı.

Habere göre, Kunzel’i tutuklayan iki polis ise verdikleri ifadelerde, aranma belgesine İngilizce onay yazısının Kunzel tarafından elle yazıldığını, Alman dilinde bir tercümanın telefonla aranarak, tutuklanma için gerekli tüm tercümeleri Kunzel’e çevirdiğini ve Kunzel’in İngilizce bildiğini iddia ettiler.

Mahkeme, söz konusu belgedeki yazının Kunzel’in el yazısı olup olmadığının tespiti için uzman raporu hazırlanması talimatını verirken, tutuklanma sırasında el konulan emareler de mahkemeye sunuldu.

Gazete, emareler arasında üç cep telefonu, bir tablet, bir laptop ve “Kayim Development Group” logosunu taşıyan, Kunzel tarafından imzalı belgeler bulunduğunu belirtirken bir sonraki duruşmanın 11 Nisan Cuma günü yapılmasının kararlaştırıldığını da aktardı.