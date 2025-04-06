Bölgeye renk kattı

Bu yıl 18’incisi düzenlenen Avtepe Medoş Lalesi Festivali dün yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Erenköy-Karpaz Belediyesi ile Avtepe Muhtarlığı iş birliğinde düzenlenen festival, bölgeye özgü medoş lalelerini tanıtmak, kültürel değerleri yaşatmak ve toplumsal dayanışmayı pekiştirmek amacıyla gerçekleştirildi.

Etkinliğe Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel, eşi Zerrin Üstel Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, milletvekilleri, İskele Kaymakamı, belediye başkanı, bölge muhtarları ve halkı katıldı.

Festival programı, Yenierenköy Kültür ve Sanat Derneği (YENDER) Genç ve Master Halk Dansları Topluluğu’nun gösterisiyle başladı.

Ardından Derince Kültür Merkezi Çocuk Roman Ekibi ve Avtepe’nin sevilen şairi Hasan Nihat’ın medoş lalesi temalı şiir sunumu büyük ilgi gördü.

Diamoonte Dans Okulu Aygün Ekibi ve YENDER’in minik halk dansları grubu sahne aldı.

Art Street Kafkas Ekibinin sergilediği Kafkas oyunları ise izleyicilerden tam not aldı.

Günün müzik ziyafeti, Derince Kültür Merkezi Halk Müziği Grubu tarafından sunuldu. Müzik öğretmenleri Ali Gören, Ayten Gören ve koro ekibi dinleyenlerden büyük beğeni topladı.

Ödüller verildi

Festival kapsamında Erenköy-Karpaz Belediyesi, Avtepe Muhtarlığı ve Atletizm Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen 3. Geleneksel Avtepe Medoş Lalesi Yol Koşusu da heyecan dolu anlara sahne oldu. Kazananlara ödülleri törenle takdim edildi.

Ayrıca 2. Geleneksel Medoş Lalesi Konulu Resim Yarışmasının ödül töreni de festival çerçevesinde gerçekleştirildi.

İlkokul, ortaokul ve lise kategorilerinde dereceye giren öğrenciler ödüllerini alırken, tüm katılımcı öğrencilere ve özverili çalışmalarıyla katkı koyan resim öğretmenlerine teşekkür edildi.

Doğa, kültür ve sanatın iç içe geçtiği festival, katılımcılara unutulmaz bir gün yaşattı.