Moraller bozuk

Ömer KADİROĞLU

Kuzey Kıbrıs’ta halkın moralini bozan ve umutsuzluğa düşüren sorunlara son bir hafta içinde yenileri eklendi. Hayat pahalılığı, geçim zorluğu, artan trafik kazları, genç yaşta ölümler listesine İren Küçük Ortaokulunda yaşanan türban krizi, elektrik zammı ve ünlü sanatçı Volkan Konak’ın ölümü de eklendi.

Diyalog muhabirine konuşan vatandaşların önemli bir kısmı moral bozukluğu içinde olduğunu ve gelecek açısından umutsuzluk yaşadığını söyledi. Bazı vatandaşlar sorunların azalmasına ilişkin bir beklenti içinde olmadıklarını söylerken; bazıları moralini yüksek tutarak zor günlerin geçeceğine ilişkin beklentisini dile getirdi.

Ne dediler?..

Hüseyin Alsancak

“Emekli bir eğitimci olarak başörtüsü krizi beni çok üzmüştür. Böyle olmaması gerekiyordu. Dövizin başını alıp gitmesi ile insanların zora girmesi ve sıkıntıya düşmesi de beni çok üzüyor. Sevindiren ve umutlandıran pek bir şey yoktur ancak ailemizin sağlığının yerinde olması sevindiricidir. Sadece Diyalog TV’nin yayınlarıyla moral bulmaya çalışıyoruz. Diyalog TV’nin programlarını severek takip ediyorum ve umut verici programlar yapılıyor.”

Emine Şah

“Son zamanlarda beni en fazla üzen ve tepkimi çeken olaylar pahalılık ve Volkan Konak’ın hayatını kaybetmesidir. Beni mutlu eden umutlandıran şeyler ise her şeyin ucuzlaması ve insanların istediklerini istedikleri kadar alabilmeleridir.”

Durmuş Ali İldeniz

“Son zamanlarda beni en fazla üzen veya tepkimi çeken olay pahalılıktır. Ekonomik kriz nedeniyle insanların zora girmesi bizleri üzüyor. Beni mutlu eden ise ülkenin güçlü ve ayakta durmasıdır.”

Haşim Tankı

“Son zamanlarda beni en fazla üzen ve tepkimi çeken şeyler insanların ani ölümler ile hayatlarını kaybetmesidir. Bir diğeri ise insanların sosyal medya üzerinden yazılar yazarak ülkede ayrımcılık, bölücülük ve ikicilik yapmalarıdır. Beni şu an mutlu eden umutlandıran pek bir şeyimiz yoktur. Reşat Akar’ın programlarını beğenerek severek takip ediyoruz. Reşat Akar’ın büyük hastasıyız. Reşat Akar’ın dobra dobra konuşması ve üstü kapaklı konuşmaması bizleri umutlandırıyor.”

Mustafa Beyoğlu

“Son zamanlarda beni en fazla üzen konular ülkede ikilik yaratılmaya çalışılmasıdır. Birleştirici ve kaynaştırıcı konuşmaların olmamasıdır. Beni mutlu eden pek bir şey yoktur. Seneler kurak gidiyor üretim azalıyor ve sıkıntılar yaşanıyor o nedenle şu an için sevindiren pek bir şey yoktur. Reşat Akar sıkıntıları her gün konuşuyor. Başarılı buluyorum ve fırsat buldukça mutlaka izliyorum. Başarılarının devamını diliyorum.”

Fehim Ayhun

“Son zamanlarda beni üzen ve tepkimi çeken şeyler son zamanlarda Milli Eğitimde yaşanan olaylardır. Diğer yandan gerek Türkiye’ye karşı kötü konuşmalar iki toplumu da üzüyor ve kırıyor. Şu anda ülkede beni sevindiren umut veren bir şey yoktur. Giderek kötüye gidiyoruz. Diyalog TV’de Reşat Akar her gün bunları konuşuyor ancak o makamları işgal edenler duymuyor bir yerinden tutup düzelteyim demiyor. Yollar berbat, güvenlik yok, aydınlatma yok.”

Bülent Ufuk Bulli

“Son zamanlarda beni üzen başörtüsü olaylarıdır. Talim Terbiyenin buna karşı çıkması gerekiyor ancak bir şey söyleyemiyor. Diğer yandan pahalılık da bizleri üzüyor. Pahalılık aldı başını gidiyor. Beni umutlandıran olaylar ise öğretmenlerin bu baskılara boyun eğmemeleri ve dimdik ayakta durmalarıdır.”

Kamil Birkaya

“Beni son zamanlarda en fazla üzen tepkimi alan olaylar Türkiye’de yaşanan olaylardır. Bir de yaşımın ilerlemiş olmasına da üzülüyorum. Beni sevindiren ve umutlandıran olaylar bazen oluyor bazen oluyor. Ne çok mutluyuz ne da çok mutsuz.”

Yıltan Kürtoğlu

“Son zamanlarda beni üzen ve tepkimi alan olaylar pahalılıktır. Pahalılık nedeniyle insanların zora düşmesi sıkıntılar yaşaması hepimizi üzüyor. Beklentimiz bu yaşanan sorunların sona ermesi ve insanların rahat bir yaşam sürmeleridir.”

Ahmet Yücetürk

“Son zamanlarda beni en fazla üzen ve tepkimi alan konular yolsuzluklar ve ekonominin kötü olmasıdır. Ekonominin kötü olması nedeniyle insanlar sıkıntılı günler yaşıyor. Beni mutlu eden sağlığımın yerinde olmasıdır.”

Selahattin Aybay

“Ekonomi biraz üzüyor. Beni mutlu eden ve umutlandıran olaylar ise ailemdir. Ailemin iyi olması çocuklarımın iyi olması benim en büyük mutluluğumdur.”

Mesut Yılmaz

“ Gerek öğretmenlerin başörtüsü tartışmaları gerekse imamların kendilerini aşan söylemleri ve ekonominin çok kötü olması beni üzüyor. En çok moral veren Reşat Akar’ın programıdır. Onu beğenerek izliyoruz. Yerinde ve güzel yorumlarla eleştiriler yapıyo.r”

Ali Velieceoğlu

Ekonomi biraz bizleri üzüyor. Ülke dışına baktığımızda ise savaşlar bizleri üzüyor. Beni mutlu eden umutlandıran şeyler ise ekonominin erken düzeleceğidir. Reşat Akar’ı beğenerek takip ediyoruz. Ülke genelindeki sorunları iyi irdeleyen olması gereken bir programdır ve beğenerek takip ediyoruz.”

İsmet Özgüren

“Son zamanlarda beni en fazla üzen ve tepkimi çeken ülkemde yaratılan suni gündemlerle insanların bir birlerine düşürülmesi çalışmalarıdır. Zaten ekonomik ve sosyal anlamda sıkıntılı günlerden geçilirken türban meselesi ve Kıbrıs sorunundaki çıkmazlar bizleri üzüyor.”

Sündüz Ürer

“Ekonominin durumu bizleri üzüyor. Beni bu KKTC’de mutlu eden hiç bir şey de yoktur. Beklentimiz ekonominin düzelmesi ve sıkıntıların giderilmesidir.”

İsmail Özyanak

“Son zamanlarda beni üzen ve tepkimi çeken olayların en önemlisi okullarda yaşanan sıkıntılar ve başörtüsü meselesidir. Diğer yandan da ekonomi ve hayat pahalılığı da bizleri üzüyor. Beni mutlu eden tek şey sağlıklı olmaktır. Sağlığımızın iyi olması dışında pek de sevineceğimiz umutlanacağımı bir şey yoktur.”

Ahmet Olkaç

“Son zamanlarda ülkede beni üzen ve tepkimi çeken konular siyasi konulardır. Fikir ayrılıkları toplumda farklı kutuplaşma gibi sonuçlar doğurmaya başlar gibidir ve bu beni üzüyor. Beni mutlu eden umutlandıran ise sağlığımızın yerinde olmasıdır. Hükümet edenlerden de biraz anlayış ve hoşgörü bekliyoruz.”

Hatice Cenkci

“Son zamanlarda beni en çok üzen ve tepkimi çeken olaylar zamlar, pahalılık ve bozuk olan ekonomidir. Beni mutlu eden umutlandıran pek bir şey yoktur. Hastalıklardan, hastanede yaşanan sıkıntılardan, özel hastanelere mecbur bırakılmış olmamızdan ve ekonomik sıkıntılardan nasıl mutlu olalım?”

Murat Muştu

“Trafiğin çok yoğun oluşu, iş gücünün dışarıdan gelmesi, alışık olduğumuzun dışında insanlarla karşılaşıyor olmamız, ekonomi ve daha birçok sıkıntı bizleri üzüyor.”

Aytekin Kont

“Son zamanlarda beni üzen ve tepkimi çeken olaylar okullarda yaşananlardır. Herkesi serbest bırakmaları gerektiği inancındayım. Beni mutlu eden umutlandıran ise Kıbrıs’ta bir anlaşma olması halinde sıkıntıların aşılacak olmasıdır.”