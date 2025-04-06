banner564

57 bin kişi reçeteli

Rum toplumunda ruh sağlığı bozukluğu artış gösterdi

57 bin kişi reçeteli
banner598

  Rum toplumunun yüzde 17,2’sinin ruh sağlığının bozuk olduğu bildirildi. Bu oranın Avrupa ortalamasının (yüzde 16,7) üzerinde olduğuna dikkat çeken Fileleftheros, 2021’de  Güney Kıbrıs’ta 57 bin 192 kişiye antidepresan ilaç reçete edildiğini, 12 bin kişide de duygusal bozukluk saptandığını yazdı.

   Habere göre son on yıl içerisinde nüfusun yüzde 7,2’sinde kaygı bozukluğu, yüzde 3,8’inde depresif bozukluk ve yüzde 2,6’sında alkol ve uyuşturucu kullanımına bağlı rahatsızlıklar saptandı.
   Rum Sağlık Bakanlığı bu artışın önüne geçmek için kültürel, sportif aktiviteler, yasal düzenlemeler, eğitimler vb içeren Ulusal Ruh Sağlığı Strateji Planı hazırladı.
 

YORUM EKLE
Gönder
YORUMLAR
Doğru Söz
Doğru Söz - 3 saat Önce

Onlarda bozuklar sayılır, az diye. Bizde sağlıklı kalabilenler sayılır, az diye. Onlarda 17% ruh hastası, bizde 17% nin bile altındadır ruh hastası olmayan oranı.

Tamer Karadeniz
Tamer Karadeniz - 2 saat Önce

@Doğru Söz, bu konuda haklıdır..

Tamer Karadeniz
Tamer Karadeniz - 2 saat Önce

Maalesef ki, KKTC de ruhen sağlıklı bireylerin, Rumdan daha az olduğunu düşünenlerdenim..

Hasan Nuri
Hasan Nuri - 2 dakika Önce

Sağlıktan Ekonomiye Çevreden Yollarımıza Pahalılıktan Yönetimimize Güney Kıbrıs ile Mukayese Edebileceğimiz neyimiz kaldı ki ?

SIRADAKİ HABER
Ciddi artış var
Ciddi artış var
  1. GÜNEY

banner471

banner473