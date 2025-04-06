‘Keyif için’

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından, Lefkoşa’ya bağlı Haspolat bölgesinde faaliyet gösteren bir üniversiteye ait yurtta yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirilirken, yabancı uyruklu 4 öğrenci tutuklandı.

Haklarında “uyuşturucu madde alma ve tasarruf” suçundan soruşturma başlatılan zanlılar

Terrel Francis Hussein, Jonathan Abaleng Tncube, Alex Mutale, ve Yamıkani Kalukangu dün sabah mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek tutuklama emri alındı.

Soruşturmayı yapan polis, 4 Nisan 2025 tarihinde saat 18.00 sıralarında Haspolat bölgesinde faaliyet gösteren bir üniversiteye ait yurtta kalan Terrel Francis Husseın ve Jonathan Abaleng Tncube’nin kaldığı odada arama yapıldığını söyledi. Polis memuru, yapılan aramada içerisinde tütün ile karışık hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan 5 adet sarma sigara bulunarak emare olarak alındığını aktardı.

Polis, zanlıların suçüstü tutuklandığını, verdikleri ifade doğrultusunda aynı yurtta kalan Alex Mutale ve YamikaniKalukangu’nun odasında da arama yapıldığını açıkladı.

Polis memuru, yapılan aramada; içerisinde tütün ile karışık hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan 6 adet sarma sigara ve yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile hassas terazi bulunarak emare olarak alındığını belirtti.

Polis, bu iki zanlının da suçüstü tutuklandığını söyledi. Polis memuru, tutuklanan zanlıların ifadelerinde bazı beyanlarda bulunduklarını, bu beyanların araştırılacağını kaydetti.

Polis, emare alınan uyuşturucu maddelerin analize gönderileceğini belirterek soruşturma maksatlı zanlıların ilk etapta 3 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.



Güncelleme Tarihi: 06 Nisan 2025, 10:11