Her gün bir karar

Salgınla mücadelede tek yetkili kurum olan Sağlık Bakanlığı ülkelere göre risk kategorileriyle ilgili düzenleme yaptı. Ayrıca Bakanlık, önceki gün 300 TL olarak açıkladığı PCR testi fiyatının 200 liraya düştüğünü duyurdu.

KKTC’ye girişlerde ülkelere göre Covid-19 risk kategorileri revize edildi.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Avustralya A grubundan B grubuna; Sırbistan ise B grubundan C grubuna geçirildi.

Açıklamada, Covid-19 risk kategorilerine göre belirlenen ülkelerin gelişmelere göre güncellendiği belirtilerek son durumun Bakanlığın resmi web sitesi saglik.gov.ct.tr adresinden takip edilebileceği kaydedildi.

Ayrıca Sağlık Bakanlığı, 300 TL olan PCR testi ücretinin 200 TL’ye düşürüldüğünü açıkladı. Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Türkiye Cumhuriyeti'nden temin edilen kitlerin fiyatlarında indirim sağlanmasından dolayı PCR testlerinin ücretleri 300 TL’den 200 TL’ye indirilmiştir” denildi.

Ercan’da izdiham

Bu arada Türkiye ile Ercan arasındaki uçak seferberi dün itibarıyla 5’e yükseldi. Pegasus Hava Yolları, İstanbul Sabiha Gökçen ile Ercan arasındaki seferlere Ankara ve Adana-Ercan seferlerini de ilave etti.

THY ise İstanbul Havalimanı’ndan Ercan’a her akşam 00.55’te gerçekleşen seferlerini sürdürürken, Anadolu Jet’in Sabiha Gökçen uçuşları da başladı. İlk uçak dün sabah 01.00 raddelerinde Ercan’a indi.

Havaalanı’nda havalandırma sisteminin tam olarak çalışmadığı, muhaceret sırasında insanların çok yakın mesafelerde durduğu ve kurallara uyulmadığı gözlemlendi. Ayrıca PCR testlerinin de zaman aldığı, yolcuların sıcak havada bunalım geçirdiği kaydedildi.