Hüseyin ÇİÇEK

Kuzey Kıbrıs’ın birçok bölgesinde olduğu gibi Gazimağusa’da günlerdir susuzluk çeken vatandaşlar Anamur’dan gelen suyun akışını bekliyor.

KKTC yetkililerini bunca zaman önlem almadığı gerekçesiyle eleştiren vatandaşlar, tankercilere para yetiştiremediklerini, bu şekilde yaşamın sürdürülemeyeceğini belirtti.

Diyalog’a konuşan Karakol Mahallesi sakinleri, bazı tankercilerin ton başına 50 ile 100 TL arasında para talep ettiğini, depolara boşaltılan suyun güvenilir olmadığını belirterek “Tek umudumuz yine Anavatan Türkiye’dir. Türkiye’den su gelince rahatlayacağız” dedi.

Vatandaşlar “Anamur’dan gelen suyun ve Geçitköy Barajı’nın kıymetini bilelim” şeklinde konuştu.

Susuzluk dayanılmaz hale geldi



Ülkenin dört bir yanında yaşanan susuzluk vatandaşı canından bezdirdi. Su ihtiyacını karşılayamaz duruma gelen vatandaş, çareyi dışardan su almakta buldu. Ancak su satan tankerciler, bu durumu fırsata çevirdi. Ancak çaresiz kalan vatandaş tonu 100 liraya satılan suya bile razı oldu.Salgın nedeniyle hijyenin son derece önemli olduğu bugünlerde yaşanan susuzluk vatandaşı tedirgin ederken, su sıkıntısı yaşayan bölgelerden biri olan Gazimağusa’da insanlar artık çileden çıktı.Özellikle bir haftayı aşkındır musluklarından su akmayan Karakol ve Piyale Paşa Mahallesi sakinleri dayanma güçlerinin kalmadığını söyledi.Muhtar Tunç: Fırsatçılar türediDiyalog muhabirine konuşan Karakol Mahallesi Muhtarı Tamer Tunç, bölge olarak büyük sıkıntı içerisinde olduklarını ifade etti. Büyümekte olan Karakol Mahallesi için son zamanlarda verilmekte olan suyun oldukça yetersiz olduğunu belirten Tunç, bir haftadır mahallede suların akmadığını, halkın sık sık şikayetini kendisine ilettiğini, tankerlerle su almak isteyen bazı mahalle sakinlerinden ise 50 ile 100 TL arasından para talep edildiğini söyledi. Tunç, “Tonunu 100 TL ödeyerek su almak zorunda olan mahallelilerimiz var. Bu dönemde bunu fırsat bilenleri vicdanları ile baş başa bırakıyorum” şeklinde konuştu.