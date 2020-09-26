Turistler PCR testi ödeyecek

Bakanlar Kurulu, KKTC vatandaşlarına, çalışma ve oturma izni olanlara ve ülkeye gelecek öğrencilere, karantina ve PCR test ücretlerinden muafiyet kararı aldı. Böylelikle sadece ülkeye turist olarak gelenler karantina ve PCR testi için ödeme yapacak.
Resmi Gazete’de yayımlanan 24 Eylül tarihli kararla, Covid-19'a karşı alınan ek tedbirler neticesinde
7 Eylül’den itibaren getirilen karantina şartı ve karantinaya girecek herkesin ücretini kendisinin ödeyeceği ile ilgili karar değiştirildi.
Bu kategoriler dışında kalanlar ise karantina ve PCR test ücretlerini kendileri ödeyecek.
Bu kararda ücretten muaf olduğu halde 7 Eylül’den itibaren ödeme yapanların talep etmeleri halinde ödedikleri ücretlerin kendilerine iade edilmesine de karar verildi.
Eylül ayı başında alınan karar değişti
Bakanlar Kurulu, 7 Eylül 2020 tarihli toplantısında aldığı kararda vatandaş olsun veya olmasın herkesin karantina ücreti ödeyeceğini duyurmuştu. Bakanlar Kurulu Sözcüsü Özersay, yurt dışından gelip kısa süreli karantinaya girecek olan herkesin, vatandaş olsun veya olmasın karantina ücretini kendinin ödeyeceğini vurgulayarak, bunun bir istisnası olacağını, üniversite öğrencilerinin karantina ücretlerini ödemeyeceğini söylemişti. Özersay, sağlık ve benzeri nedenlerle sevk ile yurt dışına gönderilen vatandaşların geri geleceklerinde karantina ücreti ödemeyeceğine, bunun ücretinin Maliye Bakanlığı tarafından ödeneceğine işaret etmişti.
7/14 Eylul tarihinde Girmede evim olmasına rağmen sky roof otelde 7gun karantina ya alındık ve2.920 tl hesap ödedim.Bakanlar kurulu kararına göre bu geri ödeme nasıl olacak.Bilgi verirseniz. Teşekkürler