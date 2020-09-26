İngiltere hükümeti, ‘Birleşik Krallık’tan Kuzey Kıbrıs’a (KKTC) direkt uçuşlara izin verin’ başlıklı imza kampanyasına yanıt verdi. Hükümet, “Kıbrıs’ın kuzeyine direkt uçuşlara izin verilmesi hukuka aykırı olacaktır” açıklamasında bulundu.

İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türklerin başlattığı KKTC’ye direkt uçuşlara izin verin imza kampanyası bir haftada 10 bini aşkın kişi tarafından desteklendi.

İngiltere’de Parlamentoya sunulan dilekçelerin 10 bin imzaya ulaşması durumunda hükümet talebe yanıt vermek zorunda kalıyor.

Eylül ayının ilk haftasında 10 bin imzanın üzerine ulaşan kampanya için İngiltere hükümeti önceki gün yazılı bir açıklamada bulundu.

Açıklamada şunlar kaydedildi:



“Birleşik Krallık Hükümeti’nin, Kuzey Kıbrıs ve İngiltere arasında direkt uçuşlara izin verme gibi bir planı yoktur. Doğrudan uçuşlar, uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülükleri ihlal eder. Uluslararası toplumun geri kalanına göre; Birleşik Krallık, ‘Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni bağımsız bir devlet olarak tanımıyor.Birleşik Krallık, Kıbrıs Cumhuriyeti’ni, Kıbrıs adasının egemen makamı olarak kabul etmektedir. Sonuç olarak Birleşik Krallık hükümeti, Kıbrıs’ın kuzeyindeki idare ile bir Hava Hizmetleri Anlaşması müzakeresi gerçekleştiremez.Kıbrıs Cumhuriyeti, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) ile Kıbrıs’ın kuzey kesiminde herhangi bir havaalanı belirlememiştir; bu nedenle, Kıbrıs’ın bu bölgesindeki hiçbir havaalanıICAO tarafından uluslararası trafiğe açık olarak listelenmemiştir.İngiltere Yüksek Mahkemesi ayrıca 2009 yılında (Kıbrıs Türk Hava Yolları ve Ulaştırma Bakanı) Kıbrıs’ın kuzeyindeki Ercan Havaalanına direkt uçuşlara izin vermenin uluslararası yasal yükümlülüklerimizi ihlal edeceğine karar verdi. Bunun nedeni, hangi havalimanlarının gümrük havalimanları olarak belirleneceğini seçmek de dâhil olmak üzere, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin 1944 Chicago Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesi kapsamındaki haklarına saygı göstermemesidir. Bu karar 2010 yılında Temyiz Mahkemesi tarafından onaylandı. Bu çerçevede, Hükümetin Kıbrıs’ın kuzey kısmına direkt uçuşlara izin vermesi hukuka aykırı olacaktır.”