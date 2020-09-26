Kuzeyde 3, güneyde 8 yeni vaka

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte bin 46, Güney Kıbrıs’ta ise 2 bin 615 test yapıldı. Kuzeyde biri yerel 3, güneyde ise 8 yeni Coronavirüs vakası tespit edildi. Kuzeyde toplam vaka sayısı 735, güneyde ise bin 671’e ulaştı.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte bin 46 test yapıldığını ve 3 pozitif vakaya rastlandığını açıkladı. Pilli, 24 kişinin de taburcu edildiğini kaydetti.

Sağlık Bakanı Ali Pilli yazılı açıklamasında, 2 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını, bu süre içerisinde gözetim altında tutulduklarını, bir kişinin ise yerel vaka olduğunu ve temaslı takibinin yapıldığını belirtti.

Covid-19 genel durumu şöyle:

Dün yapılan test sayısı 1046.

Dün saptanan pozitif vaka sayısı 3.

Ülke dışından gelen vaka yok.

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar 2.

Yerel vaka 1.

İyileşip dün taburcu edilen vaka sayısı 24.

Dün kaybedilen vaka yok.



Toplam test sayısı 163 bin 73.Toplam vaka sayısı 735.İyileşip taburcu edilen toplam vaka sayısı 545.Tedavisi devam eden vaka sayısı 186.Pandemi Merkezindeki hasta sayısı 33.Pandemi otellerinde takip edilen vaka sayısı 152.Toplam kaybedilen hasta sayısı 4.Yoğun bakımda yatan hasta sayısı 1.

Güneyde 8 yeni vaka

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 2 bin 615 test sonucunda 8 yeni vaka belirlendi.

Rum haber kaynaklarına göre, toplam vaka sayısı bin 671’e ulaştı.