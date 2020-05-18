"Her öğrenci 100 fidan dikmeli"

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, Mecliste yaptığı konuşmada, önceki gün meydana gelen yangında herkesin yüreklerinin dağlandığını kaydetti.

Ağaç dikimi konusuna da değinin Arıklı, orman zenginliğinin artırılması için bazı etkinliklerin de sürekli düzenlenmesi gerektiğini kaydetti.

Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2020, 15:51