YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, Mecliste yaptığı konuşmada, önceki gün meydana gelen yangında herkesin yüreklerinin dağlandığını kaydetti.
Ağaç dikimi konusuna da değinin Arıklı, orman zenginliğinin artırılması için bazı etkinliklerin de sürekli düzenlenmesi gerektiğini kaydetti.
"Her öğrenci 100 fidan dikmeli"
YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı "yangınlar konusunda çaresizliğimizi sadece helikopter konusuna bağlamak yanlış…” dedi.
YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, Mecliste yaptığı konuşmada, önceki gün meydana gelen yangında herkesin yüreklerinin dağlandığını kaydetti.
YORUM EKLE
YORUMLAR
Mustafa Parlakyıldız - 1 saat Önce
Size sonuna kadar katılyorum.????????????????????????????????????????
Mustafa Parlakyıldız - 1 saat Önce
İnşAllah söyledikleriniz den ders çıkartılır
ÇAM AĞACI DİKMEYİN
Marshall yardımlarıyla Ege ve Akdeniz bölgemizdeki milyonlarca zeytin ağacımız kökünden sökülerek gemilerle Avrupaya götürüldü.
ABD bize bu ağaçların yerine milyonlarca kavak ve çam(çıra) fidanı verdi.
Kavak ağacı memlekette alerjik hastalıklar başlattı.
Çam ağacı ise bildiğimiz yağlı çıra idi.Dağlarımıza ovalarımıza her yere diktik.
Hiçbir işe yaramıyan bu ağaç,ülkemizin dağına bayırına dikilen saatli bomba oldular.
Bu ağaçlar yandığı zaman kozalakları patlıyarak yanar halde 200 metre uzağa fırlamakta oradaki çam ağaçlarınıda tutuşturmsktadır.
Bugüne kadar kimi gördüysem yetkili yetkisiz,beyinli beyinsiz herkese anlattım
"ABD leri bizim gibi haini bol ülkelerin coğrafyasını çam (ÇIRA) ormanlarıyla dolduruyor,içimizdeki hainlerin sayesinde bir kibrit çakmasıyla 100 savaş uçağının verdiği zararı veriyorlar.
Şimdi soruyorum size devletimiz bu çam ağaçlarının yerine zeytin,ceviz,badem,incir,sakız ağacı dikse hem bu ağaçlar kolay kolay yanmaz hemde köylümüze bir gelir olur.
Halaa çam dikiyoruz bıkıp usanmadan.
Bir tana akıllı yönetici bir tane milli yönetici gelmiyecekmi bu memlekete...
ABD uşakları hala güzel birşey yapıyormuş gibi çam ormanı yapacağız diye kıçlarını yırtıyorlar.
"ÜLKEME DİKTİĞİNİZ BU ÇAM AĞAÇLARI SAATLİ BOMBADIR.ZEYTİN DİKİN,CEVİZ DİKİN,BADEM DİKİN,ÜRÜNÜ KİMMİ ALACAK KİM ALIRSA ALSIN KÖYLÜMÜZ TOPLASIN FENAMI OLUR.
NE OLUR ÇAM (ÇIRA)DİKMEYİN BU GÜZEL MEMLEKETE,YANIYOR BU GÜZEL COĞRAFYA
YAPMAYIN,ÇAM DİKMEYİN