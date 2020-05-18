Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu Teberrüken Uluçay başkanlığında toplandı.Başbakan Ersin Tatar cumhuriyet meclisinde yaptığı konuşmasında, yangın felaketenin küçümsenmemesi gerektiğine dikkat çekti.
Tatar Akşamki tecrübdene sonra yeni bir değerlendirme yapılabileceğine de değindi.
Tatar'dan hafife alınmasın" uyarısı
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda yangını değerlendiren Başbakan Tatar, yaşanan felaketin hafife alınmaması gerektiğini kaydetti.
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu Teberrüken Uluçay başkanlığında toplandı.Başbakan Ersin Tatar cumhuriyet meclisinde yaptığı konuşmasında, yangın felaketenin küçümsenmemesi gerektiğine dikkat çekti.
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