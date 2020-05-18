Tatar'dan hafife alınmasın" uyarısı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda yangını değerlendiren Başbakan Tatar, yaşanan felaketin hafife alınmaması gerektiğini kaydetti.

banner432

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu Teberrüken Uluçay başkanlığında toplandı.Başbakan Ersin Tatar cumhuriyet meclisinde yaptığı konuşmasında, yangın felaketenin küçümsenmemesi gerektiğine dikkat çekti.
Tatar Akşamki tecrübdene sonra yeni bir değerlendirme yapılabileceğine de değindi.

Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2020, 15:57
Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Ataoğlu'ndan önemli sorular
Ataoğlu'ndan önemli sorular
  1. KIBRIS