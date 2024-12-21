Geç kalmış  bir görev

Kıbrıslı Türk siyasi liderlerden Faiz Kaymak’ın mezarının Başbakan Ünal Üstel’in girişimleriyle yeniden düzenlenmesi tamamlandı.

Açıklamaya göre, geçen aylarda Haber Kıbrıs’a ulaşan bir ihbar üzerine harekete geçen Başbakan Üstel, müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu ile birlikte Kaymak’ın kabrini ziyaret ederek bakım çalışmalarını başlattı. Çalışmalar, kısa sürede tamamlanarak, kamuoyuna sunuldu.

Düzenlenen mezarın başında, Faiz Kaymak’ın siyasi mücadelesi ve katkılarıyla ilgili bilgiler de yer aldı.

Başbakan Ünal Üstel, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Sayın Kaymak, Kıbrıs Türk siyasi tarihinin en önemli isimlerinden biridir. En zor yıllarda toplumu örgütlemiş ve KATAK gibi önemli bir yapının oluşmasını sağlamıştır. Bugün bir devlete ve cumhuriyete sahipsek, Faiz Kaymak ve mücadele arkadaşlarına çok şey borçluyuz. Bu kabir, geç kalmış bir vefa borcuydu.” dedi.

Başbakan Üstel, çalışmalara katkı sağlayan herkese ve Kaymak’ın ailesine teşekkür etti.

Faiz Kaymak hakkında

Açıklamada, Faiz Kaymak hakkında şu bilgiler verildi:

“31 Nisan 1904’te doğan ve 27 Temmuz 1982’de hayata veda eden Faiz Kaymak, Kıbrıslı Türklerin ilk siyasi liderlerinden biriydi.

KATAK ve Milli Parti’nin kurucuları arasında yer alan Kaymak, Kıbrıs Türk Kurumu Federasyonu Başkanlığı görevini de üstlendi. 1954 yılında New York’a giden ilk Türk heyetinin başkanlığını yapan Kaymak, Kıbrıs Türklerinin hem içte hem de dışta temsilinde kritik roller oynadı.”