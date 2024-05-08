Ergün YAHAT

12. Mormenekşe Enginar Festivali önceki akşam tamamlanırken, Şampiyon Melekler için etkinlik düzenlendi. Mormenekşe Kadınlar Birliği, Türkiye’de meydana gelen 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden Şampiyon Melekler için etkinlik gerçekleştirdi. Melekler için düzenlenen uçurtma şenliğinde, depremde yaşamını yitirenler anıldı. Etkinlikte konuşan Mormenekşe Kadınlar Birliği Başkanı Erşen Ummanel melekler anısında uçurtma şenliği düzenlediklerini söyledi. “Her uçurtma umut olsun” diyen Ummanel, adalet istediklerini bir kez daha vurguladı.



