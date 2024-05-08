Dubai’de tanıtım yapılacak

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı'na bağlı Turizm Tanıtma ve Pazarlama Dairesi, Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai şehrinde önceki gün başlayan ve 9 Mayıs’ta sona erecek Arap pazarının en büyük ve en prestijli turizm fuarı Arabian Travel Market Turizm Fuarı’na katıldı.

Fuarı Türkiye Cumhuriyeti Dubai Başkonsolosu Onur Şaylan ile KKTC Abu Dabi Temsilcisi Umut Koldaş ziyaret ederek, personel ve sektör temsilcileriyle bir araya geldi.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Arabian Travel Market, son otuz yılda seyahat ve turizm endüstrisinin büyümesini sağlayan küresel bir etkinlik haline geldi.

Seyahatin sınırları aştığı ve iş fırsatlarının beklediği bir dünyada, küresel seyahat ve turizm vizyonerlerinin birleştiği bir yerdir. Eğlencenin iş, MICE ve lüks seyahat ile kusursuz bir şekilde harmanlandığı ve küresel liderlerin geleceği hissetmeye başladığı bir platformdur.

Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Dubai’de düzenlenen Arabian Travel Market Turizm Fuarı’nın Kuzey Kıbrıs'ın turizm potansiyelini uluslararası arenada tanıtmak ve yeni iş bağlantıları kurmak için iyi bir fırsat olduğunu söyledi.