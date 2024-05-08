Mesleki Eğitim ve Yerli Ürünler Fuarı açıldı. Bu yıl ikincisi gerçekleştirilen fuarın resmi açılış töreni Lefkoşa Fuar Alanı’nda bulunan Evlendirme Dairesi’nde yapıldı. Törene Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, Cumhuriyetçi Türk Partisi Başkanı Tufan Erhürman, bakanlar, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı yetkilileri ve sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı.

Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı Mesleki Teknik Öğretim Dairesi tarafından organize edilen fuarda 12 meslek lisesi, Çıraklık Eğitim Merkezi, Yaşam Boyu Eğitim Merkezi ve 11 üniversite, ürün ve şovlar sergileyerek tanıtım yapacak.

Öte yandan Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), açılış törenin yapıldığı binanın önünde "şok eylem" yaptı. Aralarında KTOEÖS Başkanı Selma Eylem’in de bulunduğu eylemciler, davul çaldı, “Müdür yok, muavin yok, güvenlik yok, bütçe yok, nitelik yok, şov çok” yazılı pankart açtı.

Tatar: Sürdürülebilir yapı üzerine kafa yormak gerek

Fuarın açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, mesleki teknik eğitimi dijital dönüşümle birlikte kullanarak “Adayı nasıl daha sürdürülebilir bir yapıya dönüştürürüz” üzerine kafa yormak gerektiğini söyledi.

Töre: Mesleki eğitim hayati

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre açılışta yaptığı konuşmada, mesleki eğitim ve yerli üretimin önemini vurguladı. Bu yönde atılan adımlara değinen Töre, ülkedeki üretim faaliyetlerine işaret etti. Gelişimin sürmesi için mesleki eğitimin hayati olduğunu ifade eden Töre ülkenin gelişmeye devam ettiğini vurguladı.



Üstel: Baskılara üreterek göğüs gerdik

Başbakan Ünal Üstel, Kıbrıs Türkü'nün tüm izolasyon, baskı ve olumsuzluklara çözüm üreterek göğüs gerdiğini ve ayakta durduğunu ifade ederek, KKTC’nin üretimde her geçen gün daha da ileriye gittiğini söyledi.

Erhürman: Tartışma yaratmak marifet değil

Varoluşun en önemli unsurlarından biri üretim”

Konuşmasında üretimin önemine işaret eden CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, varoluşun en önemli unsurlarından birinin üretim olduğunu vurguladı.

Ara eleman sayısının yıllardır arzu edilen noktaya getirilemediğini anlatan Erhürman, mevcut durumun ihtiyacı karşılamadığını ifade etti.

Yerli iş gücünü destekleyen politikalara da ihtiyaç olduğunu ifade eden Erhürman, “Bu işler uzun vadeli plan program işidir” dedi.

Eğitimde tartışma yaratmanın bir marifet olmadığını söyleyen Erhürman, “Marifet hepimizin yönetsel süreçlere katılacağı bir mekanizmayı devreye koymaktır” diye konuştu.

Ataoğlu: Kalifiye işçilere sahip çıkılması önemli

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Çevre ve Gençlik Bakanı Fikri Ataoğlu, ülke için yerli ara eleman, işi bilen, kalifiye işçilere işyerlerinin sahip çıkmasının önemine dikkat çekti ve fuara katkı koyan tüm kesimlere teşekkür etti.



Amcaoğlu: Mesleki eğitim odaklı ilerleme en doğru yol

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu da konuşmasında, mesleki eğitim odaklı ilerlemenin en doğru yol olacağını belirtti.

Çavuşoğlu: Mesleki eğitimin öneminin bilincindeyiz

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, mesleki eğitimin öneminin bilincinde olduklarını, bu yönde çalışma yürütmekten dolayı çok mutlu olduklarını kaydetti, ülkenin ayakta kalması için mesleki eğitimin hayati olduğunu belirtti.

Hocanın: Fuar geniş katılımlı olacak

Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürü Gülşen Hocanın, fuarın güzellik ve bakımdan unutulmaya yüz tutmuş mesleklere kadar birçok konuya ev sahipliği yapacağını belirterek fuar için emek ve destek veren tüm kesimlere teşekkür etti.

Tulga: Mesleki eğitim fırsat eşitliği demek

Mesleki eğitimin kalkınma, gelişme, katma değer, fırsat eşitliği anlamına geldiğini ifade eden Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Koordinatörü Hürrem Tulga, çıraklık eğitimi ve belgelendirmesi konusunda yaptıkları çalışmalara değindi.

Kamacıoğlu: Mesleki eğitim ülkede süreklilik demek

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Ali Kamacıoğlu da, mesleki eğitimin ülkede süreklilik anlamına geldiğini söyledi.

Deniz: Katkı sağlamaya devam edeceğiz

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Başkanı Turgay Deniz ise KTTO olarak böylesi güzel bir organizasyonun paydaşı olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Deniz, KTTO olarak mesleki eğitimin gelişmesine katkı sağlamaya devam edeceklerini söyledi.

Konuşmaların ardından etkinliğin hayata geçmesine katkı sağlayanlara teşekkür belgesi takdim edildi.

Fuar 9 Mayıs’a kadar sürecek

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası, Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği, Kıbrıs Türk Elektrik Müteahhitleri Birliği, Çıraklık Eğitim Merkezi, üniversiteler ve meslek liselerinin iş birliğiyle düzenlenen fuarda El Sanatları Kooperatifi, Kırsal kalkınma Kadın Kooperatifi (4K Koop) ve Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği (GİKAD) de yer alıyor.

Dün başlayan ve 9 Mayıs Perşembe gününe kadar sürecek fuarın organizasyonuna; Kıbrıs Vakıflar İdaresi, Lefkoşa Türk Belediyesi, Gönyeli-Alayköy Belediyesi, Girne Belediyesi, Gazimağusa Belediyesi, Çatalköy Belediyesi, Lapta-Alsancak Belediyesi, Dikmen Belediyesi, Güzelyurt Belediyesi katkıda bulundu.

Etkinliğin sosyal medya iletişimi Telsim, tüm tasarım işleri de Magic Touch tarafından karşılandı.



Güncelleme Tarihi: 08 Mayıs 2024, 09:54